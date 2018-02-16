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Главные новости Курганской области
13:06  16 февраля 2018 1

В зауральском городе на карантин закрывают все школы

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За неделю в Шадринске заболели более тысячи человекФото: Алексей Гущин © URA.RU

В Шадринске Курганской области с 17 февраля на карантин по ОРВИ закрывают все школы. На прошедшей неделе произошло двукратное превышение недельного эпидемического порога, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации.

По информации главного санитарного врача по городу Шадринску Натальи Устюжаниной, с 9 по 15 февраля зафиксировано 1298 случаев заболевания ОРВИ, грипп при этом не регистрируется. Чаще всего болеют дети до 14 лет — 84,5% от всех заболевших. Основной прирост произошел среди школьников.

В детских садах карантин пока не вводится, но будут усилены утренние фильтры, детей с симптомами болезни отправят домой. Массовые мероприятия в закрытых помещениях не проводятся с 14 февраля, также введен масочный режим в организациях торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта. Мониторинг заболеваемости населения ведется ежедневно.

В мэрии Шадринска уточнили, что учебный процесс в школах возобновится по особому распоряжению. Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане на карантин отправили сотни детей.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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