Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на развитие территории рядом с храмом Святой Екатерины

20:46 19 февраля 2018 0

За лучшую концепцию обустройства территории у Театра драмы обещают 600 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс архитектурных концепций для развития территории возле Театра драмы, где планируется строительство собора Святой Екатерины. Соответствующее постановление было опубликовано на страницах газеты «Вечерний Екатеринбург».

Для строительства храма отведена площадка в границах улицы Бориса Ельцина — продолжения улицы Боевых дружин — Октябрьской площади — набережной Рабочей молодёжи. Целью конкурса в постановлении называется формирование комфортной городской среды, проводиться он будет в два этапа. С 20 февраля по 19 марта будут приниматься заявки и портфолио от соискателей, а также отбор участников. А с 4 по 30 апреля составят рейтинг отобранных проектов на основе оценок экспертного жюри из 18 человек, председателем которого станет глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Оценивать работы будут в том числе глава Русской медной компании Игорь Алтушкин и генеральный директор «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын.

В своем проекте участники конкурса должны будут разместить планируемый собор Святой Екатерины в пространстве Октябрьской площади, при этом используя уже готовые эскизы храма. От архитекторов также требуется спроектировать на выделенной территории «многофункциональное общественное пространство», где могли бы проводиться как общегородские, так и религиозные мероприятия, и были бы предусмотрены места для активного отдыха и проведения досуга.

Постановление о проведении конкурса проектов было опубликовано после обращения в мэрию ООО «Храм Святой Екатерины». Победитель получит премию в 600 тысяч рублей, за второе место предусмотрена награда в 300 тысяч, а за третье — в 100 тысяч рублей.