В Госдуме предложили создать министерство по развитию Севера

21:12 19 февраля 2018 11

Рекомендации по созданию министерства по развитию Севера направят в правительство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова выступила с предложением создать министерство по развитию Севера. По ее словам, комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока одобрил эту инициативу.

Епифанова отметила важность создания именно такого ведомства, которое могло бы заниматься проблемами развития всех северных регионов, а не только Арктики. «Арктика не полностью захватывает регионы, поэтому новый федеральный орган должен работать и с Севером, и с Крайним Севером, и с приравненными к ним территориями», — цитирует Епифанову ТАСС. Соответствующие рекомендации будут направлены в правительство РФ в марте.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что правительство ищет куратора для полярных регионов. Свои предложения по созданию центра управления Арктической зоной России было поручено разработать сразу нескольким министерствам.