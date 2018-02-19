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21:12  19 февраля 2018 11

В Госдуме предложили создать министерство по развитию Севера

XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, оленья упряжка, олени, север, кочевники, тундра
Рекомендации по созданию министерства по развитию Севера направят в правительствоФото: Анна Майорова © URA.RU

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова выступила с предложением создать министерство по развитию Севера. По ее словам, комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока одобрил эту инициативу.

Епифанова отметила важность создания именно такого ведомства, которое могло бы заниматься проблемами развития всех северных регионов, а не только Арктики. «Арктика не полностью захватывает регионы, поэтому новый федеральный орган должен работать и с Севером, и с Крайним Севером, и с приравненными к ним территориями», — цитирует Епифанову ТАСС. Соответствующие рекомендации будут направлены в правительство РФ в марте.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что правительство ищет куратора для полярных регионов. Свои предложения по созданию центра управления Арктической зоной России было поручено разработать сразу нескольким министерствам.

Дарья Корчак
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