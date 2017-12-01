Министерства борются за контроль над Арктикой и Антарктикой

Правительство РФ ищет куратора полярных регионов. Тема стала актуальной на фоне обсуждения единого инфраструктурного оператора Севморпути (СМП), которым, скорее всего, станет «Росатом».
Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил Мнэкономики, Минтрансу, Минприроды, МИД и «Росатому» представить свои предложения по созданию центра управления Арктической зоной РФ и выбрать ответственный орган власти. Уже началась аппаратная борьба между министерствами, которые недовольны передачей части их функций «Росатому».
В качестве структуры развития Арктики и Антарктики себя выдвигает Минприроды, пишет «Коммерсант». Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Светлана Радченко заявила, что «такая конструкция позволит эффективно использовать инструменты развития минерально-сырьевых центров макторегиона, имеющиеся в системе министерства». Минприроды настаивает на сохранении за Росгидрометом полномочий по гидрометеорологическому обеспечению СМП. Возможная передача «Росатому» ледово-информационной системы «Север» снизит оперативность получения морских метеорологических, гидрологических и ледовых прогнозов, что приведет в итоге к повышению рисков судоходства в Северном Ледовитом океане.
Отдельный вопрос для обсуждения — создание федерального агентства по Арктике и Антарктике, разместить которое в Санкт-Петербурге предложил губернатор города Георгий Полтавченко.
Не все поддерживают идею создания такого ведомства. Член научного совета при СБ РФ, директор консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев считает, что нельзя «откромсать» от каждого министерства часть функций и наделить ими непрофильный «Росатом».
Ранее «URA.RU» писало о том, что «Росатом» возьмет под контроль проект развития Северного морского пути. Госкорпорация займется развитием судоходства и навигации и заберет часть активов Минтранса: портовую инфраструктуру и ледоколы, принадлежащие Росморпорту.