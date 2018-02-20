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20 февраля 2018
Главные новости Москвы
12:21  20 февраля 2018 29

Миллионы россиян потеряли пенсионные доходы

Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, пенсионерка, свечи, старушка, бабушка, вера, церковная служба, старость, старуха, молитва, свечки, благодатный огонь, богослужене
К пенсии многие дождутся совсем других суммФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Несколько миллионов россиян потеряли доходы от пенсионных накоплений в 2017 году. Причиной стал досрочный переход из одних негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в другие.

По данным Пенсионного фонда России (ПФР), в прошлом году 5,8 млн человек написали заявления о переходе из одного фонда в другой. И только 23,7 тысячи из них выдержали пятилетний срок, пишет издание «Мои года». Доля пострадавших от собственного незнания составила 99,6%. Правило системы состоит в том, что если гражданин меняет фонд ранее чем через пять лет после оформления, то его накопления переводятся с частичной или полной потерей инвестиционного дохода.

Ранее в Совете Федерации заявили, что пенсии в России должны составлять 25 тысяч рублей, напоминает «Федеральное агентство новостей». В перспективе выплаты пожилым людям должны превышать прожиточный минимум в два-три раза. Вице-премьер правительства Ольга Голодец отметила, что все упирается в ресурсы, пишет «Национальная служба новостей».

По данным ВЦИОМ, низкие пенсии, инфляция и коррупция беспокоят 10-11% россиян. Невысокие зарплаты и состояние отечественной экономики волнуют 23-24% людей, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Семен Гринберг
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