Миллионы россиян потеряли пенсионные доходы

Несколько миллионов россиян потеряли доходы от пенсионных накоплений в 2017 году. Причиной стал досрочный переход из одних негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в другие.
По данным Пенсионного фонда России (ПФР), в прошлом году 5,8 млн человек написали заявления о переходе из одного фонда в другой. И только 23,7 тысячи из них выдержали пятилетний срок, пишет издание «Мои года». Доля пострадавших от собственного незнания составила 99,6%. Правило системы состоит в том, что если гражданин меняет фонд ранее чем через пять лет после оформления, то его накопления переводятся с частичной или полной потерей инвестиционного дохода.
Ранее в Совете Федерации заявили, что пенсии в России должны составлять 25 тысяч рублей, напоминает «Федеральное агентство новостей». В перспективе выплаты пожилым людям должны превышать прожиточный минимум в два-три раза. Вице-премьер правительства Ольга Голодец отметила, что все упирается в ресурсы, пишет «Национальная служба новостей».
По данным ВЦИОМ, низкие пенсии, инфляция и коррупция беспокоят 10-11% россиян. Невысокие зарплаты и состояние отечественной экономики волнуют 23-24% людей, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».