В Курганской области на браконьерстве поймали трех несовершеннолетних. Двое мальчиков 16 лет и один 14-летний промышляли незаконной охотой на территории деревни Бугаева в Катайском районе.
При себе у подростков оказались два незарегистрированных в МВД ружья — одноствольное и двуствольное. Прежде чем ребят задержали, они успели произвести три выстрела, но в добычу ни разу не попали. Отвечать за то, что в руки несовершеннолетним попало оружие, придется их родителям, которые сами не являются браконьерами, уточнили «URA.RU» в региональном департаменте природных ресурсов и окружающей среды.
Всего за две недели — с 12 по 25 января 2018 года — на территории области выявлено 58 нарушений, связанных с добычей охотничьих ресурсов. У браконьеров изъяты девять единиц оружия, шесть из них — нелегального, а также автомобиль ВАЗ-2107. Жертвами противозаконной охоты стали по десять косуль и ондатр, один лось и один заяц.