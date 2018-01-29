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Главные новости Курганской области
15:26  29 января 2018 1

В Зауралье поймали шайку малолетних браконьеров

Клипарт. Охота. Челябинск, ружье
Отвечать за незаконные «забавы» подростков придется родителямФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области на браконьерстве поймали трех несовершеннолетних. Двое мальчиков 16 лет и один 14-летний промышляли незаконной охотой на территории деревни Бугаева в Катайском районе.

При себе у подростков оказались два незарегистрированных в МВД ружья — одноствольное и двуствольное. Прежде чем ребят задержали, они успели произвести три выстрела, но в добычу ни разу не попали. Отвечать за то, что в руки несовершеннолетним попало оружие, придется их родителям, которые сами не являются браконьерами, уточнили «URA.RU» в региональном департаменте природных ресурсов и окружающей среды.

Всего за две недели — с 12 по 25 января 2018 года — на территории области выявлено 58 нарушений, связанных с добычей охотничьих ресурсов. У браконьеров изъяты девять единиц оружия, шесть из них — нелегального, а также автомобиль ВАЗ-2107. Жертвами противозаконной охоты стали по десять косуль и ондатр, один лось и один заяц.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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