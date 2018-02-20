Власти ХМАО распродают недвижимость в Москве и Петербурге на два миллиарда

13:00 20 февраля 2018 11

Югра выставляет на аукцион недвижимость в Санкт-Петербурге Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В апреле на продажу будет выставлено имущество Фонда поколений ХМАО, список недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге уже известен. Эту информацию «URA.RU» подтвердил директор окружного департамента госимущества Анатолий Уткин.

Сейчас готовится оценка имущества, которое принадлежало Фонду поколений. Балансовая стоимость всех активов превышает 2 млрд рублей. Почти вся недвижимость, которую планируется реализовать на аукционах, находится в Санкт-Петербурге. В Москве на продажу уйдет только двухкомнатная квартира.

На продажу в Северной столице будут выставлены помещения в бизнес-центре «Галерный Двор», часть офисного здания на Невском проспекте, жилые многоквартирные дома на Крестовском острове, коммерческая недвижимость и элитные квартиры на Миллионной улице.

Известно, что как минимум два актива — объекты культурного наследия. Это, например, часть административного здания метро «Площадь Александра Невского», где находятся администрация центрального района города и представительство ХМАО в Санкт-Петербурге. Второй подобный объект — «Галерный Двор» на Галерной улице, где будут проданы помещения. Это бывший доходный дом купца Утина, построенный в середине XIX века.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», в середине 1990-х в Югре правительством губернатора Александра Филипенко был создан Фонд поколений, который управлял активами регионального правительства по всей России. Это пиар-проект предполагал, что родившиеся после 2000 года в ХМАО дети смогут получать определенный капитал в момент своего 18-летия (по разным оценкам, эта сумма могла составлять от 100 тысяч рублей до нескольких миллионов).

Позднее оказалось, что эта инициатива противоречит федеральному законодательству. Более того, некоторые активы ФП были признаны банкротами, а часть имущества — продана. Для снижения социального напряжения в регионе власти ХМАО приняли решение организовать единовременную выплату по пять тысяч рублей каждому жителю Югры, родившемуся после 1 января 1993 года. По оценке властей, это затронет треть населения региона.

Тогда же было принято и решение о ликвидации Фонда поколений и реализации его имущества. В начале 2018 года активы фонда были переданы для дальнейшей продажи на аукционах департаменту госимущества ХМАО.