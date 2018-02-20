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16 февраля 2018
12:45  20 февраля 2018 5

В Надыме «Филипп Киркоров» выпал из окна седьмого этажа, не договорившись с собой. ФОТО. ВИДЕО

Скорая помощь была через десять минут после артистического полетаФото: группа «Злой Надымчанин» в «ВК»

Житель Надыма в неадекватном состоянии выпал из окна седьмого этажа. От смерти молодого парня 1991 года рождения спас козырек подъезда магазина с метровой шапкой снега. Скатившись с козырька, мужчина упал в снег, откуда его уже доставали спасатели. Очевидцы вызвали службу спасения еще до того, как молодой человек сорвался, поскольку его странное поведение не осталось без внимания.

В приемном покое Надымской ЦРБ, куда доставили пострадавшего, он назвался Филиппом Киркоровым. Шоу певца прошло в городе за два дня до происшествия. Почему молодой человек вдруг стал чувствовать себя звездой эстрады, он не пояснил, но назвал причину, по которой вышел на улицу через окно седьмого этажа: не смог договориться с собой.

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Только что упавший в снег Фото: группа «Злой Надымчанин», «ВК»

После падения с седьмого этажа молодой человек сломал себе только ногу. По неофициальному мнению медперсонала, оказывавшего помощь пациенту, у парня «проблемы с головой»: не исключено, что он был под воздействием наркотических веществ.

Сергей Мороз
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