Житель Надыма в неадекватном состоянии выпал из окна седьмого этажа. От смерти молодого парня 1991 года рождения спас козырек подъезда магазина с метровой шапкой снега. Скатившись с козырька, мужчина упал в снег, откуда его уже доставали спасатели. Очевидцы вызвали службу спасения еще до того, как молодой человек сорвался, поскольку его странное поведение не осталось без внимания.
В приемном покое Надымской ЦРБ, куда доставили пострадавшего, он назвался Филиппом Киркоровым. Шоу певца прошло в городе за два дня до происшествия. Почему молодой человек вдруг стал чувствовать себя звездой эстрады, он не пояснил, но назвал причину, по которой вышел на улицу через окно седьмого этажа: не смог договориться с собой.
После падения с седьмого этажа молодой человек сломал себе только ногу. По неофициальному мнению медперсонала, оказывавшего помощь пациенту, у парня «проблемы с головой»: не исключено, что он был под воздействием наркотических веществ.