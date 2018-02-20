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Главные новости Курганской области
14:12  20 февраля 2018 15

В Кургане сельские учителя-пенсионеры вышли на пикет из-за отмены льгот. ФОТО

Пикет учителей в Кургане против отмены льгот, пикет, наш выбор
У кинотеатра Россия собралось несколько десятков пенсионеровФото: Татьяна Жаткина © URA.RU
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Курганские бюджетники протестуют против отмены льгот
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В Кургане во вторник, 20 февраля, несколько десятков сельских учителей-пенсионеров вышли с плакатами в знак протеста простив замены льгот выплатами в 1200 рублей. Педагоги называют выплаты мизерными и подают в суд на правительство региона, однако первые иски пенсионеров уже отклонили.

Организатором пикета стала пенсионерка из пригорода Татьяна Уланова, которая всю жизнь проработала в школе. Ее поддержали зауральские коммунисты, которые помогли со сбором бумаг. «Я привыкла, что учителя уважают на селе, такое отношение к нам очень обидно. Лишили последнего», — говорит она, смахивая слезы.

Пикет учителей в Кургане против отмены льгот, Курганские учителя протестуют против отмены льгот, пикет курган учителя
В основном учителя приехали из пригородных сел
Фото: Татьяна Жаткина © URA.RU

Сейчас пенсионерка вместе со своими коллегами тоже готовит иск в суд, однако трудности возникли из-за необходимости провести экспертизу законопроекта, принятого руководством региона в 2017 году. «Экспертиза стоит восемь тысяч, у нас пенсии по 12 тысяч рублей, не так просто сразу выложить такую сумму, — жалуется пенсионерка. — Сложно оказалось найти экспертов, они сначала соглашаются, потом пропадают».

На вопрос «URA.RU», приглашали ли представителей правительства, Татьяна Уланова отвечает: «Они нам свои отписки уже все написали, мы им не доверяем». «Двоечники там работают», — поддерживает ее руководитель регионального отделения КПРФ, депутат областной думы Василий Кислицын. «Плохо мы их воспитывали», — соглашается пенсионерка.

Решение поднять выплаты с 1200 до 1440 рублей с 1 апреля 2018 года не вызывает у собравшихся оптимизма. «Четыре тысячи бы платили — тогда бы еще поняли, — заявила одна из митингующих. — А так я двенадцать получила — семь тысяч сразу отдала».

Пикет учителей в Кургане против отмены льгот, Курганские учителя протестуют против отмены льгот, пикет курган учителя
Свои права педагоги отстаивают в суде
Фото: Татьяна Жаткина © URA.RU

Заслуженный учитель Любовь Федосова считает, что отмена льгот окончательно добьет сельские школы. «Они нам сделали такой „подарок“ к Дню знаний, и губернатор даже не пришел с нами поговорить, — возмущается пенсионерка. — Я написала, что на школе поставили жирный крест. Это письмо отправила Владимиру Путину, Жириновскому, сейчас отправлю еще на несколько сайтов. Остались в школе одни пенсионеры. Представьте, в кетовской школе русовед ведет 39 часов и два классных руководства!»

Проходящие мимо прохожие охотно разбирают агитацию коммунистов. Какие-то подростки даже позируют для селфи на фоне митингующих пенсионеров. «Мы с вами!» — кричат они на прощание, отправляясь дальше по своим делам.

В департаменте образования «URA.RU» подтвердили, что не получали приглашения от организаторов и узнали о требованиях протестующих лишь незадолго до начала акции. «В ближайшие дни мы собираем совет старейшин, где будем искать пути выхода из ситуации», — отметил заместитель руководителя департамента Эдуард Абрамов.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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