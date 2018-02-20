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Главные новости Тюменской области
14:40  20 февраля 2018 11

Губернатор Якушев сделал победителю «Лидеров России» предложение, от которого нельзя отказаться

Губернаторская панель на первом дне конкурса
Владимир Якушев уверен, что победитель конкурса «Лидеры России» станет лидером компанииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев предложил победителю всероссийского конкурса «Лидеры России» Максиму Скворцову возглавить «Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию» («ТАЛК»). Как сообщил Скворцов «URA.RU», он принял предложение губернатора и в ближайшее время займет пост руководителя.

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Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Это не просто лизинговая компания. Это институт развития нашего региона, который занимается инвестиционной поддержкой предприятий. Компания послужит точкой роста региона», — сообщил Скворцов и подчеркнул, что ему знакома данная сфера деятельности, поскольку его банковский опыт составляет более 20 лет.

Владимир Якушев также выразил уверенность, что Скворцов справится с новой ответственной работой. «Система управления нуждается в таких, как вы — креативных, амбициозных, нацеленных на достижение результата», — цитирует пресс-служба губернатора слова Владимира Якушева.

В настоящий момент место генерального директора в компании «ТАЛК» вакантно. АО «ТАЛК» учреждено в марте 1996 года, 86% акций компании принадлежит департаменту имущественных отношений Тюменской области.

По условиям конкурса «Лидеры России», для каждого победителя после 20 февраля будет определен наставник, а также выделен один миллион рублей на получение образования. Максим Скворцов надеется, что его наставником будет Владимир Якушев. Миллион рублей тюменский победитель хочет потратить на обучение по программе DBA, (доктор делового администрирования). Максим Скворцов женат, воспитывает четырех детей (трех сыновей и дочь), занимается айкидо.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.RU»
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