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20 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:56  20 февраля 2018 2

Убит экс-барабанщик группы «Черный кофе»

Труп Сергея Чернякова найден в его квартиреФото: Сергей Черняков, «ОК»

В Брянске обнаружен труп 58-летнего Сергея Чернякова, игравшего в группе «Черный кофе» вместе с Дмитрием Варшавским. Тело было найдено в квартире, где жил Черняков. У мужчины оказалась проломлена голова.

Труп рокера нашли соседи, обратившие внимание на открытую дверь в квартиру. На теле музыканта были видны следы травм, голова пробита. Точная причина смерти станет известна после вскрытия, сообщают «Брянские новости». Предположительно, убийцей мог стать гость музыканта. Правоохранительные органы начали расследование.

Черняков начал музыкальный путь в группе «Стожары» в 1975-77 годах, затем играл в «Черном кофе», работал с коллективом «Лейся, песня», с Ольгой Кормухиной и Игорем Куприяновым.

Александр Лукманов
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