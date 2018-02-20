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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
15:32  20 февраля 2018 1

В Екатеринбурге за растрату осужден экс-командир воинской части

Клипарт., взятка, деньги
Бывшему полковнику предстоит вернуть государству 193 млн рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший командир екатеринбургской воинской части 6902 внутренних войск полковник Мухамед Жубоев осужден гарнизонным судом за растрату. По версии следствия, преступление было совершено еще в декабре 2015 года.

«Жубоев являлся представителем заказчика по двум госконтрактам для нужд внутренних войск, подписывал акты приема фактически невыполненных работ. В результате подрядчику перечислены 193 млн рублей, которые в бюджет до сих пор не возвращены», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

Установлено, что за подписание актов в действительности невыполненных работ Жубоев получил взятку 100 тысяч рублей. Полковник Жубоев признан виновным по статьям «злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «получение должностным лицом взятки в значительном размере». Жубоев приговорен к пяти годам лишения свободы, с конфискацией 100 тысяч рублей. Кроме того, бывший полковник должен компенсировать государству ущерб в полном объеме.

Александр Лукманов
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