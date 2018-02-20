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Главные новости Югры
16:49  20 февраля 2018 4

В ХМАО задержали шайку полицейских-взяточников. Возможно, они причастны к гибели детей

Клипарт., взятка, деньги
Сотрудники ГИБДД Югры получили как минимум миллион рублей взяткамиФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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В Сургуте возбуждено несколько уголовных дел о получении взяток сотрудниками ГИБДД, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО. Общая сумма инкриминируемых полицейским взяток превысила миллион рублей.

Задержано 11 человек, в том числе пять сотрудников правоохранительных органов. Двое из них сейчас под домашним арестом, один заключен под стражу. Вопрос об аресте еще одного из задержанных сотрудников ГИБДД будет решен в ближайшее время.

По данным следствия, в 2016 и 2017 годах сотрудники территориальных подразделений окружной ГИБДД брали деньги от предпринимателей за беспрепятственный проезд грузового транспорта, не фиксируя нарушения правил дорожного движения.

По информации источников «URA.RU» в силовых структурах региона, следователи вышли на полицейских во время расследования дела о крупной аварии в декабре 2016 года — в ней погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Сразу после ДТП заявлялось, что грузовики, с которыми столкнулся автобус с подростками, перевозили груз с нарушениями, но ни один пост ГИБДД их не остановил. Официально на данный момент дела о взятках и уголовное дело о погибших детях между собой не связываются.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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