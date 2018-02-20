Названа дата, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин планирует выступить со своим посланием перед Федеральным собранием 1 марта. Ранее предполагалось, что это событие состоится в период с 6 по 10 февраля.
Об окончательной дате выступления Путина с посланием сообщил сопредседатель его избирательного штаба Александр Румянцев, пишет портал newinform.com. «Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию как кандидат на пост президента. Выступление состоится 1 марта. Он обещал, что вложит в послание все наши рекомендации», — цитирует Румянцева «Федеральное агентство новостей».
Примечательно, что впервые это событие произойдет во время кампании по президентским выборам. Обычно Владимир Путин выступал с обращением в начале декабря, но в ноябре минувшего года стало известно о переносе мероприятия на начало 2018 года.