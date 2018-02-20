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20 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:55  20 февраля 2018 1

Названа дата, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 1 мартаФото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин планирует выступить со своим посланием перед Федеральным собранием 1 марта. Ранее предполагалось, что это событие состоится в период с 6 по 10 февраля.

Об окончательной дате выступления Путина с посланием сообщил сопредседатель его избирательного штаба Александр Румянцев, пишет портал newinform.com. «Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию как кандидат на пост президента. Выступление состоится 1 марта. Он обещал, что вложит в послание все наши рекомендации», — цитирует Румянцева «Федеральное агентство новостей».

Примечательно, что впервые это событие произойдет во время кампании по президентским выборам. Обычно Владимир Путин выступал с обращением в начале декабря, но в ноябре минувшего года стало известно о переносе мероприятия на начало 2018 года.

Дарья Корчак
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