Тюменский депутат предложил выставлять счета государствам, чьи граждане привезли в Россию ВИЧ

18:10 20 февраля 2018 2

Глеб Трубин считает, что основными переносчиками ВИЧ в Тюмени являются иммигранты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На очередном заседании комитета областной думы по социальной политике тюменский депутат от ЛДПР Глеб Трубин заявил, что большую часть ВИЧ-инфекций в регион привозят иностранцы. Он поинтересовался у заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, как ведомство работает с такими людьми. «Может быть, стоит выставлять счет нашим соседним государствам за медикаменты и ту работу, которую потом мы ведем по восстановлению здоровья наших граждан?» — предположил он. Логинова пояснила, что ведется жесткий учет всех въехавших и обследованных на ВИЧ граждан. «Что касается лечения иностранцев — вопрос серьезный. Мы работаем с определенными службами, чтобы своевременно выдворять их за территорию РФ», — сообщила она.

Ольга Кузнечевских заверила депутатов, что на лечение ВИЧ-инфицированных гастарбайтеров из бюджета деньги не идут Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Трубин уточнил, попадают ли под санкции предприятия, где среди сотрудников обнаруживают зараженных иммигрантов. Ответила ему заместитель губернатора Ольга Кузнечевских. «Легально заявленные по квоте люди, приехавшие из других стран, обязательно проходят обследование на ВИЧ, иначе их просто не допустят до работы. Если выявляют зараженных иностранцев — это явно нелегалы и вопрос федеральных служб. Мы обязаны их выдворить и делаем в этом плане все возможное, потому что в противном случае это будет нецелевым расходованием бюджета», — подчеркнула она.

По итогам 2017 года количество ВИЧ-инфицированных в Тюменской области составило около 1088 человек на 100 тысяч жителей, или 1,1% от общего населения. В 2016 году это соотношение было почти 1017 человек на 100 тысяч, то есть 1% от общей численности. За год число инфицированных, состоящих на учете, выросло на 10%. По мнению Глеба Трубина, усилий, которые предпринимает правительство Тюменской области и РФ в целом, недостаточно для борьбы с ВИЧ/СПИД. «У нас заболеваемость средняя по Уральскому федеральному округу, но наш округ — в лидерах по ВИЧ и СПИД. Темпы прироста на 10% в год выглядят ужасающе», — считает он.