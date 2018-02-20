Чтобы поймать педофила, уральцев массово отправляют на анализы

В Ишиме сотрудники полиции у мужчин берут на анализ слюну на исследование ДНК. Об этом жители написали в городском паблике. «Подскажите, пожалуйста, что происходит, сегодня постучали к нам в дверь полицейские, и попросили, чтоб вышел муж, но его не было дома. Я спрашиваю, что случилось, в ответ услышала, что берут у мужчин слюну на ДНК-тест, в связи с изнасилованием девочки на ул. Чехова», — сообщила жительница Ишима Мария Куницина. Пост собрал более 40 комментариев. Большинство ишимцев не против сдать анализы, чтобы помочь полиции быстрее найти преступника. Однако некоторые горожане заявили о том, что религиозные убеждения не позволяют им сдавать анализы на определение ДНК.
Как пояснили в следственном управлении Следственного комитета по Тюменской области, в Ишиме действительно проводятся действия по факту преступления, которое произошло 8 января, когда неизвестный мужчина затащил в заброшенный дом 61 на улице Чехова и изнасиловал 8-летнюю жительницу Ишима. «В рамках расследования уголовного дела проводится весь необходимый комплекс следственных действий. Процессуальные действия проводятся практически во всем городе», — подтвердила старший помощник руководителя ведомства Анастасия Лепёхина.
Напомним, что через неделю после совершения преступления в соцсетях опубликовали ориентировку на подозреваемого. В ориентировке было дано описание гражданина, подозреваемого в совершении насильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетней.