{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 февраля 2018
19 февраля 2018
18 февраля 2018
17 февраля 2018
Главные новости Тюменской области
18:19  20 февраля 2018 0

Чтобы поймать педофила, уральцев массово отправляют на анализы

Банкротство, человек пьет, микробы, спички, пытки, скидки, дайджест, насилие, заложник, садизм, пытка, издевательство, причинять боль, рот заклеен скотчем, заклееный рот
Поиски ишимского педофила продолжаются более месяцаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Ишиме сотрудники полиции у мужчин берут на анализ слюну на исследование ДНК. Об этом жители написали в городском паблике. «Подскажите, пожалуйста, что происходит, сегодня постучали к нам в дверь полицейские, и попросили, чтоб вышел муж, но его не было дома. Я спрашиваю, что случилось, в ответ услышала, что берут у мужчин слюну на ДНК-тест, в связи с изнасилованием девочки на ул. Чехова», — сообщила жительница Ишима Мария Куницина. Пост собрал более 40 комментариев. Большинство ишимцев не против сдать анализы, чтобы помочь полиции быстрее найти преступника. Однако некоторые горожане заявили о том, что религиозные убеждения не позволяют им сдавать анализы на определение ДНК.

Как пояснили в следственном управлении Следственного комитета по Тюменской области, в Ишиме действительно проводятся действия по факту преступления, которое произошло 8 января, когда неизвестный мужчина затащил в заброшенный дом 61 на улице Чехова и изнасиловал 8-летнюю жительницу Ишима. «В рамках расследования уголовного дела проводится весь необходимый комплекс следственных действий. Процессуальные действия проводятся практически во всем городе», — подтвердила старший помощник руководителя ведомства Анастасия Лепёхина.

Ориентировка на педофила размещена на официальном портале следственного комитета
ФОТО: СУ СК РФ по Тюменской области

Напомним, что через неделю после совершения преступления в соцсетях опубликовали ориентировку на подозреваемого. В ориентировке было дано описание гражданина, подозреваемого в совершении насильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетней.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров