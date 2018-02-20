{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 февраля 2018
19 февраля 2018
18 февраля 2018
20:30  20 февраля 2018 0

«Это не дети — это изверги». В Прикамье подростки катались с горки с обледеневшим трупом собаки. ФОТО

Ледовый городок. Пермь, ледовый городок, горка, лед
Игры на горке оказались совсем не детскими (фото из архива)Фото: Стефан Савелли © URA.RU

В Пермском крае в Октябрьском районе двое юношей во время зимних забав нашли замерзшую насмерть собаку и вместе с ней катались с горки. Поступок мальчиков резко осудили в социальных сетях.

«Это не дети — это изверги. Я шла мимо моста и заметила, что два мальчика нашли замерзшую собаку и понесли ее кататься на горку! Это было настолько мерзко и обидно за собаку», — написали в «ВКонтакте» в группе «Подслушано Октябрьский район (Пермский край)». К сообщению были прикреплены фотографии детских забав.

«Хуже тварей, но они еще не понимают», «Ни морали, не принципов, не жалости, где воспитание?», «Это не дети, а звереныши», «Это воспитание. Не научили родители животных любить», — высказались пользователи «ВКонтакте». Некоторые попытались объяснить действия детей: «Мальчишки просто хотели повеселить собачку, ведь собачке все равно», «Дети, наоборот, пожалели собаку и убрали ее, чтобы людей не пугать».

«Ни морали, не принципов, не жалости», — осудили детей за игры с трупом животного
«ВКонтакте», «Подслушано Октябрьский район (Пермский край)»

Замерзших насмерть животных также находили в Свердловской области. Охотники в лесу Алапаевского района около деревни Путилово нашли труп коровы. По словам местных жителей, животное выкинули с местной фермы, которая закрылась на карантин из-за туберкулеза у коров.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров