В Пермском крае в Октябрьском районе двое юношей во время зимних забав нашли замерзшую насмерть собаку и вместе с ней катались с горки. Поступок мальчиков резко осудили в социальных сетях.
«Это не дети — это изверги. Я шла мимо моста и заметила, что два мальчика нашли замерзшую собаку и понесли ее кататься на горку! Это было настолько мерзко и обидно за собаку», — написали в «ВКонтакте» в группе «Подслушано Октябрьский район (Пермский край)». К сообщению были прикреплены фотографии детских забав.
«Хуже тварей, но они еще не понимают», «Ни морали, не принципов, не жалости, где воспитание?», «Это не дети, а звереныши», «Это воспитание. Не научили родители животных любить», — высказались пользователи «ВКонтакте». Некоторые попытались объяснить действия детей: «Мальчишки просто хотели повеселить собачку, ведь собачке все равно», «Дети, наоборот, пожалели собаку и убрали ее, чтобы людей не пугать».
Замерзших насмерть животных также находили в Свердловской области. Охотники в лесу Алапаевского района около деревни Путилово нашли труп коровы. По словам местных жителей, животное выкинули с местной фермы, которая закрылась на карантин из-за туберкулеза у коров.