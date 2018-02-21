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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Курганской области
14:37  21 февраля 2018 7

Курганские подростки идут в криминал из-за недостатка карманных денег и АУЕ

Заседание Курганской городской Думы. Курган, юсупов марат
Марат Юсупов упомянул в докладе «криминальные движения», в которые вступают подросткиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане несовершеннолетних толкают на преступления поиск собственных источников дохода и «криминальные движения», в которые вступают подростки. Об этом 21 февраля на заседании городской думы сообщил глава УМВД по Кургану Марат Юсупов, передает корреспондент «URA.RU».

В текущем году полиция направит усилия на снижение подростковой преступности в городе, уточнил он. «Будет проводиться работа по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественную деятельность, а также разъяснительная и профилактическая работа», — отметил Марат Юсупов. Содействие в этом он попросил оказать специалистов городского департамента социальной политики.

В целом, по словам Марата Юсупова, уровень преступности в Кургане за прошедший год снизился. Так, количество уголовных деяний на десять тысяч населения уменьшилось со 270 годом ранее до 249 — это самый низкий уровень за последние пять лет. «Зарегистрировано сокращение числа преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж и угонов авто», — добавил начальник полицейского главка.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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