Курганские подростки идут в криминал из-за недостатка карманных денег и АУЕ

В Кургане несовершеннолетних толкают на преступления поиск собственных источников дохода и «криминальные движения», в которые вступают подростки. Об этом 21 февраля на заседании городской думы сообщил глава УМВД по Кургану Марат Юсупов, передает корреспондент «URA.RU».
В текущем году полиция направит усилия на снижение подростковой преступности в городе, уточнил он. «Будет проводиться работа по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественную деятельность, а также разъяснительная и профилактическая работа», — отметил Марат Юсупов. Содействие в этом он попросил оказать специалистов городского департамента социальной политики.
В целом, по словам Марата Юсупова, уровень преступности в Кургане за прошедший год снизился. Так, количество уголовных деяний на десять тысяч населения уменьшилось со 270 годом ранее до 249 — это самый низкий уровень за последние пять лет. «Зарегистрировано сокращение числа преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж и угонов авто», — добавил начальник полицейского главка.