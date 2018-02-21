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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Курганской области
15:35  21 февраля 2018 4

В Кургане чиновники мэрии второй год страдают из-за неработающего лифта

Заседание городской Думы. Курган, лифт не работает
Лифт опечатан с 2016 годаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация города Кургана не может добиться ремонта здания на Центральной площади, где размещается большая часть чиновников мэрии. Второй год чиновники и депутаты вынуждены ходить пешком на четвертый этаж.

В очередной раз на то, что проблему пока невозможно решить из-за бюрократических сложностей, пожаловался сити-менеджер Кургана Андрей Потапов, когда нагнал на лестнице депутата Ольгу Баланчук перед заседанием городской думы 21 февраля. Он пояснил, что поскольку здание в госсобственности, ремонт своими силами мэрия сделать не может, а передавать здание городу Росимущество не хочет. «Мы еще раз попросили (главного федерального инспектора по Курганской области Александра — прим. ред.) Кистанова подписать письмо и направили», — добавил Потапов. На уточняющий вопрос корреспондента «URA.RU» руководитель администрации пояснил, что ремонт стоит дорого, поскольку здание является памятником архитектуры.

Сейчас в некоторых уголках мэрии можно найти объявление о том, что здание небезопасно. Посетителям рекомендуют соблюдать осторожность.

После того, как в конце 2016 года лифт (по сведениям «URA.RU», он проработал к тому моменту 50 лет) был закрыт, журналисты даже заключили между собой пари, отремонтируют ли его в течение года. Победителями оказались пессимисты.

Татьяна Жаткина
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