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21 февраля 2018
20 февраля 2018
16:30  21 февраля 2018 3

«Вы на коленях приползать будете». На Урале педагоги музыкальной школы обвинили директора-единоросса в унижениях и рукоприкладстве

Часть преподавателей недовольна директоромФото: официальный сайт Детской школы искусств

Преподаватели Детской школы искусств в Новоуральске обвинили директора заведения Никиту Мерзлова в оскорблениях и рукоприкладстве. Отчаявшиеся решить проблему внутри коллектива педагоги опубликовали открытое письмо в местной газете.

Конфликт между директором и частью коллектива начался около года назад. По словам педагогов, подписавших открытое письмо, директор школы не оплачивал командировки. На престижные музыкальные конкурсы учителя ездили за свой счет. Кроме того, педагогам предложили подписать допсоглашение к трудовому договору, по которому преподаватель должен находиться в школе по 36 часов в неделю, хотя нагрузка у некоторых из них гораздо меньше. За отказ от подписания соглашения сотрудникам якобы грозит увольнение.

Ученики школы — лауреаты многих музыкальных премий
Фото: официальный сайт Детской школы искусств Новоуральска

Как рассказали «URA.RU» преподаватели, на этом конфликт не закончился. После ссоры учителя с одним из родителей, Мерзлов якобы на собрании заявил, что «преподаватели будут приползать к нему на коленях и просить дать работу». Также одна из сотрудниц школы на условиях анонимности рассказала «URA.RU», что во время спора Мерзлов грубо схватил ее за руки, до синяков, и вытолкал из кабинета. Женщина подала заявление в полицию.

Коллектив из девятнадцати педагогов, недовольный таким отношением, обратился в прокуратуру и городскую администрацию. Согласно ответу надзорного органа (копия есть в распоряжении «URA.RU»), оплата командировочных действительно проходила с нарушениями. Незаконными были и нововведения в трудовом графике. Мерзлов получил выговор и был оштрафован. Однако напряженность в отношениях между руководителем и преподавателями не исчезла. Сотрудники школы уверены, что директор найдет способ их уволить.

Сам Мерзлов в беседе с «URA.RU» изначально опровергал факт каких бы то ни было нарушений в школе. После того, как корреспондент агентства привел выдержки из актов прокуратуры, Мерзлов признал, что понес наказание.

Затем мужчина заявил, что считает конфликт с частью педагогов (активное недовольство работой Мерзлова высказывает 19 человек, всего в школе около ста сотрудников) политическим заказом, связанным с его членством в местной ячейке «Единой России». Получить комментарий в местном отделении партии не удалось — имеющиеся телефоны недоступны. Обвинения в рукоприкладстве и хамстве Мерзлов назвал враньем, о наличии заявления на него в полицию мужчина оказался не в курсе.

«Я готов сесть за стол переговоров, чтобы мы с преподавателями достигли консенсуса. Никаких увольнений не будет, если сотрудники будут соблюдать трудовой договор. Мне важно, чтобы наша школа развивалась», — заявил глава заведения. По словам преподавателей, конфликтом заинтересовались не только СМИ и надзорные органы, но и общественники. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» направила своего представителя в Новоуральск, для встречи со всеми сторонами конфликта.

Данил Бардин
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