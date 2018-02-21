В среду, 21 февраля, в столице Прикамья глава региона Максим Решетников открыл II Молодежный форум Пермского края. На мероприятии зарегистрировалось порядка 1000 человек. В рамках зимней встречи Молодежного форума эксперты и участники обсудят три главные темы: инновации и цифровая экономика, киберспорт, а также молодежные СМИ.
Во время открытия форума Решетников отметил, что главной целью мероприятия является передача молодым жителям Пермского края новых знаний о современных темах и тенденциях, о том, что сейчас актуально в мире. «Нам очень важно, чтобы вы могли здесь, в крае, прийти к пониманию тенденций, которые существуют на уровне страны, на уровне мира. Поэтому приглашаем на форум людей, которые формируют повестку развития страны, участвуют в формировании мировой повестки развития», — заявил глава Прикамья.
Первая лекция форума состоялась под руководством заместителя председателя Экономического совета при Президенте РФ, председателя Совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Он рассказывал о гуманитарных технологиях. По его словам, в условиях непрерывного развития технологий, чтобы достичь желаемого, следует постоянно обновлять свои знания и навыки.
«Пермский край имеет хорошие перспективы и большой потенциал в части привлечения молодых ученых и концентрации высококвалифицированных специалистов. Важнейшее преимущество региона — соединение промышленного и интеллектуального потенциала и создание новых отраслей, развивающих край», — отметил Кудрин.
Первый Молодежный форум в Прикамье состоялся в 2017 году по инициативе губернатора Максима Решетникова. На девяти площадках мероприятия побывали 3000 человек из 44 муниципалитетов региона. Форум стал международным, его посетили 18 представителей зарубежных стран.