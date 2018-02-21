{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради программы президента сведут вместе Холманских и Куйвашева
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,65
Динамика за 2 недели
Евро 69,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 февраля 2018
20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Пермского края
16:46  21 февраля 2018 2

Глава Прикамья Решетников открыл Молодежный форум об инновациях. Кудрин стал первым лектором

На мероприятии зарегистрировалось порядка 1000 человекпресс-служба администрации губернатора Пермского края

В среду, 21 февраля, в столице Прикамья глава региона Максим Решетников открыл II Молодежный форум Пермского края. На мероприятии зарегистрировалось порядка 1000 человек. В рамках зимней встречи Молодежного форума эксперты и участники обсудят три главные темы: инновации и цифровая экономика, киберспорт, а также молодежные СМИ.

Во время открытия форума Решетников отметил, что главной целью мероприятия является передача молодым жителям Пермского края новых знаний о современных темах и тенденциях, о том, что сейчас актуально в мире. «Нам очень важно, чтобы вы могли здесь, в крае, прийти к пониманию тенденций, которые существуют на уровне страны, на уровне мира. Поэтому приглашаем на форум людей, которые формируют повестку развития страны, участвуют в формировании мировой повестки развития», — заявил глава Прикамья.

«Пермский край имеет хорошие перспективы и большой потенциал», — заявил Кудрин
пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Первая лекция форума состоялась под руководством заместителя председателя Экономического совета при Президенте РФ, председателя Совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Он рассказывал о гуманитарных технологиях. По его словам, в условиях непрерывного развития технологий, чтобы достичь желаемого, следует постоянно обновлять свои знания и навыки.

«Пермский край имеет хорошие перспективы и большой потенциал в части привлечения молодых ученых и концентрации высококвалифицированных специалистов. Важнейшее преимущество региона — соединение промышленного и интеллектуального потенциала и создание новых отраслей, развивающих край», — отметил Кудрин.

Первый Молодежный форум в Прикамье состоялся в 2017 году по инициативе губернатора Максима Решетникова. На девяти площадках мероприятия побывали 3000 человек из 44 муниципалитетов региона. Форум стал международным, его посетили 18 представителей зарубежных стран.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров