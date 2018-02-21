{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради программы президента сведут вместе Холманских и Куйвашева
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,65
Динамика за 2 недели
Евро 69,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 февраля 2018
20 февраля 2018
19 февраля 2018
19:12  21 февраля 2018 0

Легендарное озеро Ханто на юге Ямала может быть восстановлено

Ученые придумали, как реанимировать городской водоемФото: Александр Лапшин

Любимое в прошлом место отдыха ноябрьцев озеро Ханто может быть восстановлено. Ученые Центра изучения Арктики придумали, как реанимировать городской водоем, окутанный легендами.

Старший научный сотрудник сектора эколого-биологических исследований Центра Александр Красненко заявил, что для очищения дна от ила и восстановления качества воды до приемлемого уровня нужно установить отстойники, сообщил сегодня ТАСС. Кроме того, необходимо создать систему шлюзов для регулирования уровня воды в озере и ликвидировать все источники загрязнений: свалки, хранилища горюче-смазочных материалов, гаражи. Доктор биологических наук Елена Агбалян, в свою очередь, отметила, что из-за заболоченности озера содержание аммония и железа в воде превышено, но поскольку в Ханто еще обитает рыба, содержание токсических элементов невысокое.

Загадочное чудовище было похоже на лебедя, высказывались тогда в социальных сетях
Фото: Дмитрий Ким

Площадь озера Ханто по водной глади составляет почти три квадратных километра. Оно является одним из символов города и важным элементом рекреационной структуры Ноябрьска. Летом 2017 года весь мир облетела новость о том, что на Ямале появился родственник шотландской Несси. На Ханто фотограф снял загадочное чудовище. Британские СМИ назвали существо Несси — лыжницей, помня, что ЯНАО на севере, а значит, там всегда холодно и все ходят на лыжах.

Расположенная почти в центре города железнодорожная станция «Ноябрьск-2» раньше носила название «Станция Ханто». Летом озеро собирало на своем берегу семьи и вечером влюбленные пары. В «горячих 90-х» выражение «вывезти на Ханто» носило зловещее значение — там проводились разборки между группировками хулиганов. На берегу озера было построено несколько корпусов окружного санатория «Озерный». Била фонтаном минеральная вода, которую бутилировали, продавали в магазинах и подавали в гостиницах.

Слабо-соленую минеральную воду «Ноябрьская» дегустировал, в том числе, первый президент России Борис Ельцин во время своего визита в столицу нефтяников Ямала.

Но построенные выше по рельефу городские водоочистные сооружения, гаражный комплекс вокруг ручья, впадающего в озеро, а также гидронамыв песка для пляжа навредили озеру. Водоем заилился. В Ханто запретили купаться. Санаторий закрылся, скважины с минеральной водой законсервировали. И только каждую зиму на Крещение горожане окунаются в проруби. В одном из бывших корпусов санатория в 2015 году открыли Ямальский окружной центр духовно-нравственного развития детей и молодежи.

Центр изучения Арктики создан в 2010 году и объединяет ученых-исследователей в области археологии, этнологии, биологии, медицины, регионоведения. В 2018 году специалисты Центра планируют изучить озеро Янтарное в Надыме.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров