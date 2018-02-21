Легендарное озеро Ханто на юге Ямала может быть восстановлено

Любимое в прошлом место отдыха ноябрьцев озеро Ханто может быть восстановлено. Ученые Центра изучения Арктики придумали, как реанимировать городской водоем, окутанный легендами.
Старший научный сотрудник сектора эколого-биологических исследований Центра Александр Красненко заявил, что для очищения дна от ила и восстановления качества воды до приемлемого уровня нужно установить отстойники, сообщил сегодня ТАСС. Кроме того, необходимо создать систему шлюзов для регулирования уровня воды в озере и ликвидировать все источники загрязнений: свалки, хранилища горюче-смазочных материалов, гаражи. Доктор биологических наук Елена Агбалян, в свою очередь, отметила, что из-за заболоченности озера содержание аммония и железа в воде превышено, но поскольку в Ханто еще обитает рыба, содержание токсических элементов невысокое.
Площадь озера Ханто по водной глади составляет почти три квадратных километра. Оно является одним из символов города и важным элементом рекреационной структуры Ноябрьска. Летом 2017 года весь мир облетела новость о том, что на Ямале появился родственник шотландской Несси. На Ханто фотограф снял загадочное чудовище. Британские СМИ назвали существо Несси — лыжницей, помня, что ЯНАО на севере, а значит, там всегда холодно и все ходят на лыжах.
Расположенная почти в центре города железнодорожная станция «Ноябрьск-2» раньше носила название «Станция Ханто». Летом озеро собирало на своем берегу семьи и вечером влюбленные пары. В «горячих 90-х» выражение «вывезти на Ханто» носило зловещее значение — там проводились разборки между группировками хулиганов. На берегу озера было построено несколько корпусов окружного санатория «Озерный». Била фонтаном минеральная вода, которую бутилировали, продавали в магазинах и подавали в гостиницах.
Слабо-соленую минеральную воду «Ноябрьская» дегустировал, в том числе, первый президент России Борис Ельцин во время своего визита в столицу нефтяников Ямала.
Но построенные выше по рельефу городские водоочистные сооружения, гаражный комплекс вокруг ручья, впадающего в озеро, а также гидронамыв песка для пляжа навредили озеру. Водоем заилился. В Ханто запретили купаться. Санаторий закрылся, скважины с минеральной водой законсервировали. И только каждую зиму на Крещение горожане окунаются в проруби. В одном из бывших корпусов санатория в 2015 году открыли Ямальский окружной центр духовно-нравственного развития детей и молодежи.
Центр изучения Арктики создан в 2010 году и объединяет ученых-исследователей в области археологии, этнологии, биологии, медицины, регионоведения. В 2018 году специалисты Центра планируют изучить озеро Янтарное в Надыме.