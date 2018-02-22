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Главные новости Пермского края
01:55  22 февраля 2018 0

Пермские строители пожаловались губернатору, что трактовка предвыборной программы Минстроем тормозит бизнес

Интервью с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Пермь, решетников максим
Застройщики рассказали Максиму Решетникову, что власти заставляют их возводить соцобъектыФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Девелоперы Перми пожаловались губернатору Максиму Решетникову, начавшему реформу в строительстве, на последствия некоторых изменений. В распространенном сообщении говорится, что с апреля прошлого года министерство строительство и архитектуры приостановило выдачу заключений на проектные декларации. Это препятствует строительной деятельности, поскольку застройщики не могут привлечь деньги на долевое строительство, многие компании ведут судебные разбирательства.

Отдельные замечания адресованы департаменту градостроительства и архитектуры Перми, который требует возведения социальных объектов. Застройщики-инициаторы письма напоминают, что закон не обязывает их делать этого за свой счет.

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Изменение градостроительной политики является одним из базисов предвыборной программы Максима Решетникова, избранного губернатором в сентябре прошлого года. Он заявлял, что необходимо уйти от сложившейся практики застройки окраин Перми. Вместо этого — развивать существующее городское пространство, расселять аварийные дома за счет застройщиков и возводить на освободившихся участках новое жилье. Также глава региона отмечал: в предыдущие годы в Перми появились целые микрорайоны, не обеспеченные социальной инфраструктурой, что тоже неправильно.

В пресс-службе администрации губернатора подтвердили факт поступления обращения. Оно направлено в министерство строительства. Там «URA.RU» сообщили, что обращение уже начали разбирать на заседании общественного совета: «Указанные в обращении вопросы требуют рассмотрения по существу каждого конкретного факта, поскольку относятся к сфере регулирования муниципальных образований, в том числе касаются изменений законодательства по долевому строительству».

С руководством ассоциации «Пермские строители» связаться не удалось.

В предыдущие годы губернатор Виктор Басаргин активно стимулировал строительство в регионе, чтобы значительно улучшить статистику по вводу жилья. Однако многие проекты так и не были реализованы. В результате самой активной протестной группой в Прикамье теперь являются обманутые дольщики. Недостроем остался в том числе и «Первый Пермский микрорайон», который неоднократно презентовал сам Басаргин.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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