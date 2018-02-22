В среду, 21 февраля, в пермском городе Оса началось судебное разбирательство по уголовному делу бизнесмена и актера Армена Бежаняна [сыграл роль Арменки в сериале «Реальные пацаны»]. Сам он при этом решил не присутствовать, поэтому на заседание его пришлось доставлять при помощи сотрудников полиции.
Суд, как пишет портал Properm, начался с того, что адвокат актера попросил время на ознакомление с делом. Ему дали час. После этого судье предоставили справку о болезни Бежаняна, из-за которой тот не смог явиться на процесс. Из-за этого заседание отложили еще на три часа — информация о проблемах со здоровьем не подтвердилась, поэтому за бизнесменом отправили полицейские, которые и привезли его в суд.
Звезду комедийного сериала, напомним, обвиняют в «Покушении на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере». В конце 2016 года региональная прокуратура выяснила, что Армен Бежанян поставил на кадастровый учет и зарегистрировал права на недостроенные объекты на земельных участках, которые находятся в аренде у Осинской администрации. На деле же никаких построек не было.
Такими действиями бюджету причинен ущерб на сумму более 560 тысяч рублей. Сам актер с обвинениями не согласен и утверждает, что на участках есть фундаменты и срубы.