07:49 22 февраля 2018 0

По словам ведущего, на базе остались последствия новогоднего нападения Фото: Личная страница Дмитрия Борисова в instagram

Ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов во время однодневной командировки снял программу для «Прямого эфира», темой которой стала гибель в Сирии пилота Романа Филипова. Съемки состоялись на российской военной базе Хмеймим. По словам ведущего, Министерство обороны России к выбору темы не причастно. Съемки выпуска «Прямого эфира» приурочены ко Дню защитника Отечества.

По словам Малахова, тему он выбирал сам. «Все устали от историй Джигарханяна и Шурыгиной, сегодня обществу нужен такой герой», — цитирует РБК слова ведущего. Съемки прошли на военной базе Хмеймим, подвергшейся атаке в ночь на 31 декабря 2017 года. О последствиях нападения Малахов также упомянул: «Идешь и вдруг видишь следы разорвавшейся мины. Изрешеченный забор, следы от авиаудара. Понимаешь, что опасность рядом, когда в храме священник зачитывает имена погибших здесь людей».

Пилот майор Роман Филипов погиб в сирийском районе Идлиб. Российский самолет Су-25 сбили из ПЗРК, напоминает «Русская планета». Ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам». После того, как штурмовик подбили, майор успел катапультироваться. На земле он принял бой. Филипов успел расстрелять более половины боезапаса штатного пистолета. Позже в Сети появилось видео этого боя. Перед тем, как подорвать себя гранатой, майор выкрикнул: «Это вам за пацанов!»

В начале февраля тело погибшего пилота штурмовика Су-25 Романа Филипова вернули на территорию России, отмечает argumenti.ru. Вместе с останками летчика доставили часть обломков его самолета. Тело российского военнослужащего привезли в подмосковный военный аэропорт Чкаловский. Руководство Министерства обороны во главе с Сергеем Шойгу простилось с Филиповым на аэродроме, уточняет «Национальная служба новостей».

В Санкт-Петербурге 10 февраля в Измайловском соборе состоялось панихида по погибшему Филипову. «Федеральное агентство новостей» напоминает, что помянуть майора в этот день попросили представители сирийской диаспоры из общества Российско-Сирийского сотрудничества. После панихиды участники мероприятия несли к колонне Славы цветы, свечи и портрет военнослужащего. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил Филипову звание Героя России.