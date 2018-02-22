В России вступили в силу новые правила техосмотра автомобилей

09:01 22 февраля 2018 0

В частности, предполагается пересмотреть тарифы на техосмотр автомобилей Фото: Александр Константинов © URA.RU

В четверг, 22 февраля, в силу вступили новые правила технического осмотра (ТО) автомобилей. Согласно постановлению Правительства РФ, к старым ограничениям добавились новые.

В частности, теперь автовладельцам запрещено ездить на машинах с неработающим или подтекающим гидроусилителем руля. Стекла фар нельзя бронировать или покрывать тонировкой. Кроме того, автомобиль должен быть оснащен только заводской системой очистки стекол. А если машина оборудуется шипованной резиной, то она должна стоять на всех колесах. Кроме того, в автомобиле должна находиться аптечка.

Новые правила также коснулись самой процедуры прохождения техосмотра. Для автомобилей весом менее пяти тонн отводится 54 минуты на осмотр, для транспорта свыше пяти тонн — 65 минут. Легковушки осматривают по-прежнему — 30 минут, пишет «Коммерсант». После прохождения ТО автовладелец получает диагностическую карту, чтобы затем приобрести полис ОСАГО.

По мнению гендиректора союза «Техэксперт» Сергея Зайцева, операторы ТО, пока не смогут применять новые правила техосмотра. Для этого им не хватает ряда нормативных актов. По его данным, для этого необходимо разработать новый бланк диагностической карты в связи с новыми правилами и повышенной нагрузкой на сотрудников операторов ТО. Кроме того, следует пересмотреть тарифы на осмотр, которые в некоторых регионах не менялись с 2013 года.

Помимо этого до автомобилистов нужно донести, что следует честно проходить техосмотр, а не покупать диагностические карты, которые в 80% случаев граждане приобретают вместе с полисами ОСАГО у страховых компаний. По мнению некоторых экспертов, опрошенных «URA.RU», обновленные правила техосмотра не смогу улучшить ситуацию с безопасностью дорожного движения. В то же время вступившие в силу изменения — всего лишь «косметические меры» с целью продолжения работы выгодного бизнеса на автомобилистах.