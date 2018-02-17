Большой реформы техосмотра не произойдет никогда

15:29 17 февраля 2018 0

Эксперты раскритиковали новые правила техосмотра Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Обновленные правила технического осмотра в России не улучшат ситуацию с безопасностью дорожного движения. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, государство предпочло ограничиться «косметическими мерами». При этом выгодный бизнес на автомобилистах лишь продолжит набирать обороты.

В пятницу, 16 февраля, стало известно, что правительство России внесло изменения в правила прохождения техосмотра транспортных средств. Согласно новым требованиям, при осмотре в машине должна находиться аптечка, хотя ранее при прохождении ТО требовалось только наличие знака аварийной остановки и огнетушителя.

По мнению экспертов, техосмотр в нынешнем виде — бессмысленная процедура Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Кроме того, новые нормативы запрещают использовать автомобиль при дефектах и повреждениях усилителя руля, а также снимать предусмотренные изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели. Шипованная резина должна быть установлена на всех колесах, а не только на одной оси, как подчас делают желающие сэкономить автомобилисты. Согласно обновленным правилам, запрещена установка на внешние световые приборы непредусмотренных производителем конструкций и различных пленок — то есть тонировать фары больше нельзя. Запрещается и отключать или снимать форсунки омывателей фар.

Сплошное расстройство ожидает и любителей тюнинга: в частности, появился новый пункт правил, в котором прописано, что любые конструктивные изменения отныне считаются поводом для запрета эксплуатации автомобиля.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин пояснил «URA.RU», что «никакой заявленной ранее реформы техосмотра в конечном итоге не получилось». «На самом деле революция никому не была нужна, поскольку действующая совершенно бессмысленная и коррупционная система устраивает всех, кроме автомобилистов. Мы видим избыточную процедуру, которую уже давно просто следует отменить», — пояснил собеседник агентства.

В то же время, по его словам, государство не готово пойти на такой шаг:

«Главная цель техосмотра — собрать миллиарды рублей с водителей и распределить их между государством и бизнесом. Правила приведут к росту размера взяток, я думаю, что вырастут и официальные цены на техосмотр. Это неизбежно.

В итоге получилось, что вместо серьезных изменений, которые могли реально повысить безопасность дорожного движения, мы получили косметические изменения, которые ни на что не влияют», — подчеркнул Похмелкин.

По мнению автомобильного эксперта Вячеслава Субботина, процедура ТО сегодня превратилась в «дорогую формальность». «Неужели кто-то всерьез считает, что современные автомобили нуждаются в осмотре какого-то не очень компетентного дяди Васи? Что он сможет определить — то, что фары стоят на месте? Так это водитель и без него знает. Машины сегодня оснащены новейшими системами — они сами сообщают, когда с ними что-то не так. И ни один здравомыслящий человек не будет ездить на сломанном автомобиле хотя бы потому, что это может стоить больших денег», — пояснил он «URA.RU».

Многие россияне проходят ТО без предъявления автомобиля Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Он также подверг резкой критике изменения, внесенные в действующие правила технического осмотра: «Например, мне совершенно непонятно, для чего в обязательном порядке необходимо иметь аптечку. Думаю, должна быть просто соответствующая рекомендация, поскольку содержимое этих аптечек все равно никого не вылечит. К тому же большинство водителей все же не медики, поэтому не обладают знаниями, как вести себя, к примеру, при ДТП с пострадавшими. Думаю, что конкретно эту норму могли пролоббировать производители аптечек — на самом деле речь идет об очень хорошем бизнесе».

Субботин также подчеркнул, что процедуру технического осмотра должны проходить только отдельные категории транспорта, да и то спустя определенный срок после начала эксплуатации.

В результате появилась ситуация, когда на техническое состояние автомобилей перестали обращать внимание, говорит Армен Оганесян, председатель Межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов»: «Что такое пройти ТО и страхование? Это прийти и заплатить. В разных регионах по разному: от 600 орублей до 2000 рублей. И ты полчаешь диагностическую карту, что твой автомобиль якобы прошел ТО и готов к эксплуатации.

Это приводит к ситуации когда на дорогах часто отваливаются колеса или не срабатывают тормоза».

Руководитель одной из страховых компаний на условиях анонимности рассказал «URA.RU», что система технического осмотра в нынешнем виде выгодна практически всем: «Не секрет, что ее продвигают страховщики, поскольку полисы ОСАГО сегодня непосредственно завязаны на диагностические карты. Сначала человеку нужно оформить карту, а затем — „автогражданку“. При этом все прекрасно знают, что подавляющее большинство автовладельцев проходит осмотр без предъявления машины. В итоге система удобна всем, а том числе и водителям, которым тоже проще заплатить».

Ранее Министерство экономического развития России подготовило проект поправок, усложняющих процедуру проведения реформы техосмотра автомобилей. В частности, предлагалось ужесточить наказание за фиктивный техосмотр как для операторов, так и для автовладельцев. Так, для оператора ТО, который разрешил выехать на дорогу водителю не прошедшего осмотр автомобиля, предлагается ввести штраф до 10 тыс. рублей. Причем за аналогичные действия, совершенные «группой лиц по предварительному сговору», может назначаться тюремный срок.