Кириенко призвал «не забюрократить» волонтерские движения в стране

12:48 22 февраля 2018 2

Сергей Кириенко выступил в поддержку добровольцев Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в России «мощный отряд волонтеров», и призвал создать все необходимые условия для развития добровольческого движения в стране. По его словам, федеральным собранием уже принят закон о волонтерстве и добровольчестве.

Замглавы администрации президента подчеркнул, что главная особенность волонтерства заключается в том, что оно «двигается не сверху вниз, а снизу вверх». «Это инициативы людей, у которых горят глаза, болит душа за самые разные направления нашей общественной жизни», — отметил он и призвал организовать работу таким образом, чтобы «не забюрократить добровольческое и волонтерское движение». Слова Кириенко приводит ТАСС.

Кириенко рассказал, что федеральным собранием уже принят закон о волонтерстве и добровольчестве, обеспечивающий создание необходимой поддержки. Речь идет о таких направлениях, как образование, здравоохранение, культура и спорт, а также охрана окружающей среды и ликвидация последствий ЧС. 2018 год, согласно указу президента РФ Владимира Путина, является Годом добровольца (волонтера).