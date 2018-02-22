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22 февраля 2018
12:48  22 февраля 2018 2

Кириенко призвал «не забюрократить» волонтерские движения в стране

Медийный запуск Всероссийского конкурса
Сергей Кириенко выступил в поддержку добровольцевФото: Антон Белицкий © URA.RU

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в России «мощный отряд волонтеров», и призвал создать все необходимые условия для развития добровольческого движения в стране. По его словам, федеральным собранием уже принят закон о волонтерстве и добровольчестве.

Замглавы администрации президента подчеркнул, что главная особенность волонтерства заключается в том, что оно «двигается не сверху вниз, а снизу вверх». «Это инициативы людей, у которых горят глаза, болит душа за самые разные направления нашей общественной жизни», — отметил он и призвал организовать работу таким образом, чтобы «не забюрократить добровольческое и волонтерское движение». Слова Кириенко приводит ТАСС.

Кириенко рассказал, что федеральным собранием уже принят закон о волонтерстве и добровольчестве, обеспечивающий создание необходимой поддержки. Речь идет о таких направлениях, как образование, здравоохранение, культура и спорт, а также охрана окружающей среды и ликвидация последствий ЧС. 2018 год, согласно указу президента РФ Владимира Путина, является Годом добровольца (волонтера).

Наталья Михалева
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