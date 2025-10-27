Логотип РИА URA.RU
Общество

Армия России освободила три новых пункта в зоне СВО

27 октября 2025 в 14:20
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Российские войска освободили три новых населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Армейские группировки заняли села Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также село Егоровка в Днепропетровской области. Об этом следует из сводки Минобороны России. Военное ведомство отметило слаженность в действиях вооруженных сил.

