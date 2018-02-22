Встреча мужа и любовника закончилась поножовщиной
Жительница Перми решила познакомить своих мужа и любовника, и эта встреча завершилась трагично. Муж расправился со своим соперником.
25-летний Олег стал жертвой любовной связи с женщиной старше себя. Его любовница испытывала угрызения совести за измену и решила познакомить мужчин, чтобы больше не скрываться, сообщает progorod59.ru. Женщина привела любовника к себе домой и представила его своему мужу. Мужчина схватился за нож — Олег погиб на месте.
Убийство произошло в Свердловском районе города Перми. В СКР возбуждено уголовное дело, однако в пресс-службе ведомства от комментариев воздержались.