15:18 22 февраля 2018 1

Юноши таскают еду для зэков Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Ирбите камеры наблюдения одного из магазинов зафиксировали, как трое подростков похищают кофе. Сотрудники магазина пригрозили молодым людям полицией.

«Сколько можно таскать кофе? Уже по трое ходят. Кто знает их, передайте, что их ждут в ментовке», — написал один из работников магазина в комментариях в группе «Подслушано Ирбит».

В комментариях к посту появился один из молодых людей, который попал на камеру. Юноша по имени Роман заявил, что он и его товарищ не имеют отношения к парню, который похищает кофе. Однако к его поступку юноша отнесся положительно.

«Мы подошли к нему вдвоем, поговорили. Он сказал: „Пацаны, я в тюрьму арестантам грев несу“. Я ушел и никому не сказал. А что? Это доброе дело. Я сам в тюрьме был, знаю, каково это — сидеть там без хлеба элементарно», — заявил юноша.