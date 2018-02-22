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22 февраля 2018
21 февраля 2018
15:18  22 февраля 2018 1

«Доброе дело — в тюрьму грев таскать». На Урале юноши похитили кофе для зэков на зоне. ВИДЕО

Происшествия Колония, заключенные, колония, тюрьма, зэк
Юноши таскают еду для зэковФото: Алексей Гущин © URA.RU

В Ирбите камеры наблюдения одного из магазинов зафиксировали, как трое подростков похищают кофе. Сотрудники магазина пригрозили молодым людям полицией.

«Сколько можно таскать кофе? Уже по трое ходят. Кто знает их, передайте, что их ждут в ментовке», — написал один из работников магазина в комментариях в группе «Подслушано Ирбит».

В комментариях к посту появился один из молодых людей, который попал на камеру. Юноша по имени Роман заявил, что он и его товарищ не имеют отношения к парню, который похищает кофе. Однако к его поступку юноша отнесся положительно.

«Мы подошли к нему вдвоем, поговорили. Он сказал: „Пацаны, я в тюрьму арестантам грев несу“. Я ушел и никому не сказал. А что? Это доброе дело. Я сам в тюрьме был, знаю, каково это — сидеть там без хлеба элементарно», — заявил юноша.

Марк Бородин
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