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22 февраля 2018
21 февраля 2018
15:48  22 февраля 2018 0

Курганский суд вынес приговор убийце экс-полицейского и его семьи

Приговор по делу о массовой драке у ТЦ Дирижабль. Екатеринбург, уголовное дело, приговор, клетка, арест, решетка, подсудимый, суд, задержание
Перекупщик алкоголя и сигарет, расправившийся с семьей, получил пожизненный срокФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский областной суд признал 40-летнего жителя Тюмени Сергея Буяновского виновным в жестоком убийстве семьи пенсионера МВД в городе Петухово. Осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Обвиняемый и экс-полицейский Олег Степанчук занимались перепродажей алкогольной и табачной продукции, которую привозили из Казахстана. Как установил суд, в апреле прошлого года Буяновский пришел к Степанчуку, у которого купил более 1000 блоков сигарет для перепродажи. Продукцию загрузили в автомобиль, но между мужчинами произошла ссора из-за стоимости партии. Буяновский достал оружие и выстрелил не менее трех раз в голову Степанчуку. В это время из дома вышла теща экс-полицейского, ее преступник ударил ножом. Чтобы скрыть следы преступления, Буяновский проник в дом и совершил убийство супруги партнера. Маленькой дочери супругов удалось убежать. Из дома преступник украл крупную сумму, общий ущерб составил около миллиона.

Оперативники задержали убийцу вскоре на территории Тюменской области. Он был этапирован в Курган и заключен под стражу. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым. Решением суда по искам родственников погибших с Буяновского также взыскан моральный и материальный ущерб в сумме порядка 3,5 млн рублей.

Анна Бояркина
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