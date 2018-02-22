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22 февраля 2018
21 февраля 2018
Главные новости Тюменской области
16:08  22 февраля 2018 5

Тюменец, которого исключили из КПРФ после выдвижения Грудинина, пожаловался прокурору на главную коммунистку региона

Областная дума. Июнь. Тюмень, казанцева тамара
Тамаре Казанцевой грозит штраф в десять тысяч рублейФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский общественник и политический активист Юрий Рябцев подал заявление в прокуратуру на первого секретаря регионального обкома КПРФ Тамару Казанцеву. По словам экс-коммуниста, Казанцева не предоставила документ, подтверждающий его исключение из партии, и никак не отреагировала на запрос, отправленный еще в середине января.

Ответ от секретаря обкома Рябцев ждал целый месяц и до сих пор не дождался
Скан документа, предоставленный Юрием Рябцевым

После выдвижения Павла Грудинина в кандидаты в президенты РФ Юрий Рябцев, поддерживающий лидера партии Геннадия Зюганова, пошел на конфликт с руководством своего отделения. 1 января он был исключен из КПРФ. Копию решения общего собрания первичного партийного отделения о его исключении из партии Рябцев так и не получил. Из-за отсутствия на руках документа тюменец не может обжаловать это решение, а времени на эту процедуру остается все меньше и меньше. «Я думаю, что этого решения по сути и нет, им просто нечего выдать мне на руки, а подделывать его боятся, поэтому они и нарушили сроки», — сообщил Юрий Рябцев.

В областной прокуратуре «URA.RU» подтвердили, что заявление о возбуждении дела по статье 5.39 КоАП «Отказ в предоставлении информации» получено и уже передано на исполнение. В случае доказательства вины Тамаре Казанцевой грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Тамара Казанцева от комментариев «URA.RU» отказалась.

Дарья Казакова
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