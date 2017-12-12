14:25 12 декабря 2017 0

Резня, произошедшая в Сургуте, потрясла страну Фото: соцсети

Директор ФСБ России Александр Бортников, наряду с Санкт-Петербургом, упомянул ХМАО в качестве российского региона, на территории которого в 2017 году произошел теракт. Предположительно, речь идет о резне, устроенной религиозным фанатиком Артуром Гаджиевым в августе в Сургуте. Свое заявление Бортников сделал, отчитываясь о состоянии дел в стране в сфере борьбы с терроризмом.

«Результаты анализа полученной информации свидетельствуют о сохраняющихся попытках лидеров международных террористических организаций создать очаги террористической активности в различных регионах России, — цитирует Бортникова ТАСС. — Подтверждением этой тенденции служит совершение терактов в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе».

Всего, по словам главы ФСБ, в 2017 году было предотвращено 61 преступление соответствующей направленности, среди них 18 — теракты.

Официальная Лубянка до декабря хранила молчание о событиях, произошедших в Югре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Резня в Сургуте произошла 19 августа. Религиозный фанатик Артур Гаджиев переоделся в одежды, традиционные для представителей радикального ислама, и напал на прохожих с ножом. Удары наносились в шею и живот с целью убить жертву. Перед этим юноша попытался поджечь здание торгового центра «Северный». При попытке скрыться он ударил топором по голове пенсионерку у банкомата. Всего из-за действий злоумышленника в больнице оказались восемь человек. Нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции.

Ответственность за преступление взяла на себя запрещенное в России ИГИЛ, но произошедшее не было официально признано терактом. СКР заявил лишь о возбуждении уголовного дела по статье «покушение на убийство». Однако после трагедии «люди в черном» (по неофициальной версии, сотрудники ФСБ) задержали как минимум 10 человек. Ими оказались однокурсники и знакомые Гаджиева.

Ранее ФСБ также объявила, что предотвратила теракты в Московском регионе. По версии службы, злоумышленники готовили их на Новый год и во время президентской избирательной кампании. Согласно данным ФСБ, террористические атаки готовили выходцы из Центральной Азии, в том числе предполагалось задействовать смертников.