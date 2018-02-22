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22 февраля 2018
21 февраля 2018
Главные новости Тюменской области
16:44  22 февраля 2018 2

В Тюмени педофил за ночь изнасиловал двух школьниц

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, кукла, педофилия, педофил, детское насилие
Преступник угрожал девочкам ножом в квартиреФото: depositphotos.com © URA.RU

Полиция Тюмени разыскивает преступника, за ночь надругавшегося над двумя школьницами. По словам девочек, он угрожал им ножом, когда они находились втроем в квартире, расположенной в отдаленном районе Тюмени — Лесобазе.

Известно, что подозреваемый 1984 года рождения. Других подробностей следователи пока не сообщают. «Возбуждено уголовное дело, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила «URA.RU» официальный представитель СУ СКР Анастасия Лепехина.

По словам источников, пока сотрудники полиции попытались задержать мужчину по месту работы — на одной из автозаправок города. Отмечается также, что школьницам было 16-17 лет.

Игорь Чукреев
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