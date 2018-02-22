В Тюмени педофил за ночь изнасиловал двух школьниц

Преступник угрожал девочкам ножом в квартире
Полиция Тюмени разыскивает преступника, за ночь надругавшегося над двумя школьницами. По словам девочек, он угрожал им ножом, когда они находились втроем в квартире, расположенной в отдаленном районе Тюмени — Лесобазе.
Известно, что подозреваемый 1984 года рождения. Других подробностей следователи пока не сообщают. «Возбуждено уголовное дело, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила «URA.RU» официальный представитель СУ СКР Анастасия Лепехина.
По словам источников, пока сотрудники полиции попытались задержать мужчину по месту работы — на одной из автозаправок города. Отмечается также, что школьницам было 16-17 лет.