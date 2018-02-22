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22 февраля 2018
17:09  22 февраля 2018 3

Дело о педофилах в челябинском детдоме передали в Москву

Детский клипарт. Магнитогорск, полки, детский дом, обувь, тапки
Силовикам по телефону рассказывают о том, что происходило в учрежденииФото: Илья Московец © URA.RU
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Детей-сирот насиловали в челябинском интернате
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Уголовное дело о массовых изнасилованиях детей в одном из детских домов Челябинской области передано с регионального уровня Главному следственному управлению СК России. Такое поручение дал своим подчиненным председатель СКР Александр Бастрыкин.

Московским следователям предстоит установить не только лиц, совершавших насильственные действия, но и все обстоятельства произошедшего. В том числе степень вины должностных лиц, отвечавших за содержание и безопасность детей, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ведомстве подчеркнули, что к ним уже поступили звонки от граждан, пожелавших сообщить дополнительные сведения о происходившем в челябинском детдоме. Тем, кто хочет также поделиться информацией, следователи предлагают писать на электронную почту sk_chel@74.sledcom.ru или звонить по номеру 8-351-728-57-71.

Ранее о событиях в детском доме приемным родителям рассказали семеро усыновленных мальчишек. Спустя несколько месяцев после переезда и независимо друг от друга они заявили, что воспитатели отдавали детей некоему «дяде Сереже». Другая воспитательница, по их словам, приводила после отбоя в комнату к детям мужа и устраивала оргии.

Игорь Чукреев
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