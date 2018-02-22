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22 февраля 2018
19:00  22 февраля 2018 18

Ведущий НТВ избил украинского эксперта в прямом эфире. ВИДЕО

Андрей Норкин набросился на украинца с кулакамиФото: скриншот телепередачи

Телеведущий Андрей Норкин подрался с украинским экспертом в эфире передачи «Место встречи» на канале НТВ. Журналист стал зачинщиком потасовки после слов эксперта по поводу ситуации в Донбассе.

Гость передачи из Украины Дмитрий Суворов призвал предъявить какие-либо доказательства того, что в Донбассе действительно убивали детей. В ответ на это Норкин молча подошел к украинцу и ударил его несколько раз. Суворов тоже попытался нанести удар в ответ, вокруг дерущихся собралась толпа, которая пыталась их разнять. В итоге Дмитрия Суворова вынудили покинуть студию. Соведущая Андрея Норкина, журналистка Ольга Белова, одобрила его действия. «После того хамства и беспринципной позиции, озвученной украинским экспертом, другого исхода быть не могло», — сказала она.

Отметим, что передача с участием Андрея Норкина не в первый раз оказывается в центре скандала. Так, в передаче «Список Норкина» однажды «засветилась» аферистка из Одессы Мария Ципко, которая сыграла роль женщины из Донецка. Об этом тогда заявил политик Борис Немцов. Также ранее во время эфира Норкин выгнал из студии украинского политолога за оскорбление России, напоминает Nation News.

Дарья Корчак
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