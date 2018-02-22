Зауралью пообещали морозный и снежный март

В Курганскую область придет похолодание до минус 25 градусов. Прогноз на ближайшие дни в своем блоге опубликовал народный синоптик Илья Винштейн, который сегодня взбудоражил Зауралье разоблачением telegram-канала «Курганский дед».
По словам метеоролога-любителя, температурный фон в Курганской области с 24 февраля по 2 марта будет на 4-6 градусов ниже нормы. Днем минус 10 — минус 15, ночью — минус 17 — минус 25. 26 февраля в регионе пройдут слабые и умеренные снегопады, возможны порывы ветра до 12 метров в секунду.
«Долгосрочные прогнозы указывают на холодный характер марта, — уточняет Винштейн. — Вероятность теплого месяца — минимальна. Ожидается избыток осадков, возможно, месяц будет снежным». Однако к 6—8 марта температура все же повысится: днем будет минус 4 — минус 7, ночью минус 10 — минус 15.
Метеоролог напоминает, что климатическая зима в Зауралье длится пять месяцев: весна наступает с 1 апреля, снежный покров сходит примерно 12 апреля.