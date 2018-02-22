{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 февраля 2018
21 февраля 2018
19:23  22 февраля 2018 0

Зауралью пообещали морозный и снежный март

Снег в городе. Курган., светофор в снегу
Снег, которого курганцы ждали всю зиму, пойдет в мартеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганскую область придет похолодание до минус 25 градусов. Прогноз на ближайшие дни в своем блоге опубликовал народный синоптик Илья Винштейн, который сегодня взбудоражил Зауралье разоблачением telegram-канала «Курганский дед».

По словам метеоролога-любителя, температурный фон в Курганской области с 24 февраля по 2 марта будет на 4-6 градусов ниже нормы. Днем минус 10 — минус 15, ночью — минус 17 — минус 25. 26 февраля в регионе пройдут слабые и умеренные снегопады, возможны порывы ветра до 12 метров в секунду.

«Долгосрочные прогнозы указывают на холодный характер марта, — уточняет Винштейн. — Вероятность теплого месяца — минимальна. Ожидается избыток осадков, возможно, месяц будет снежным». Однако к 6—8 марта температура все же повысится: днем будет минус 4 — минус 7, ночью минус 10 — минус 15.

Метеоролог напоминает, что климатическая зима в Зауралье длится пять месяцев: весна наступает с 1 апреля, снежный покров сходит примерно 12 апреля.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров