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23 февраля 2018
22 февраля 2018
23:19  22 февраля 2018 3

Путин назвал главную национальную черту россиян

XVII съезд партии
Глава государства рассказал о патриотизмеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ начал поздравлять сограждан с 23 февраля. На торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, Владимир Путин назвал, по его мнению, главную отличительную черту россиян.

«Патриотизм — в характере нашего народа, и мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог, — всегда сильнее любых самых тяжёлых испытаний», — цитирует президента Life.ru.

В своей речи глава государства отметил, что Россия прежде не раз противостояла внешним угрозам и защищала свою независимость от посягательств. При этом солдаты, матросы и офицеры побеждали врага не только выучкой и силой оружия, им помогала сила духа и любовь к Родине, передает «Экономика сегодня».

Тем временем уже два дня пользователи Интернета обсуждают слова актера Алексея Серебрякова, заявившего, что «национальной идеей России являются сила, наглость и хамство», напоминает телеканал 360. Многих это определение возмутило, в том числе актера осудили коллеги. К примеру, режиссеры Владимир Бортко и Андрей Кончаловский выступили с ответным заявлением, где назвали главной национальной идеей России любовь к Родине, пишет Nation News.

Прокомментировали заявление Серебрякова и в Кремле. На вопрос журналистов о том, как там относятся к словам актера, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: «Кремль не относится к его позиции», сообщает RT.

Игорь Чукреев
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