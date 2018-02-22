В Аргентине перехвачено 400 кило кокаина в российской диппочте

23:53 22 февраля 2018 0

Листья коки, произрастающей в Южной Америке, являются сырьем для производства кокаина Фото: Wikimedia Commons

Пять человек арестованы по делу о незаконном обороте наркотиков в Аргентине. По информации местных СМИ, порядка 400 кг кокаина, подготовленного к отправке в Россию, были обнаружены в чемоданах, оформленных как дипломатическая почта.

При этом, как сообщает аргентинское издание Clarín, расследование по данному делу было инициировано самими российским дипломатами. Так, еще в декабре 2016 года посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли сообщил местным правоохранительным органам об обнаружении в школе при посольстве 12 подозрительных чемоданов, готовых к отправке диппочтой. При этом в посольстве информации о содержимом не было.

Проверка показала, что в чемоданах упакован кокаин. Полицейские заменили его на обычную муку и отследили поставщиков. В результате, как сообщает Life, были задержаны пять человек, среди которых — сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк. Сын русских эмигрантов, благодаря знанию языка, он часто контактировал с российскими коллегами по линии международного сотрудничества. При обыске в его квартире обнаружены крупные денежные суммы и большое количество ценностей.

Кроме Блюзнюка арестован его коллега Александр Чикало, а также Али Абыянов, работавший бухгалтером. Последний, как утверждается, пронес чемоданы на дипломатическую территорию. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около 50 млн евро, передает РИА Новости.