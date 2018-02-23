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Главные новости Пермского края
02:40  23 февраля 2018 0

Пострадавших при нападении на школу юных пермяков отправят на курорт

Путевки оплатит краевое правительство из резервного фондаФото: Амакс Курорт «Усть-Качка», Instagram
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Учащиеся пермской школы №127, пострадавшие во время нападения в январе, получат путевки для реабилитации на курорте. Отдых и оздоровление школьникам и их учительнице Наталии Шагулиной, а также сопровождающим детей родителям оплатят из краевого резервного фонда.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства Пермского края в четверг, 22 февраля. «Принято решение отправить классного руководителя Наталию Шагулину и учащихся 4-го класса с родителями на санаторно-курортное лечение и оздоровление, — говорится в официальном сообщении пресс-службы краевого правительства. — Путевки в „Усть-Качку“ будут оплачены из резервного фонда».

Напомним, инцидент в пермской школе № 127 произошел 15 января. Как писало «URA.RU», двое подростков принесли с собой холодное оружие и напали на учащихся. Учительница стала защищать детей и получила тяжелые ранения. Всего были ранены 15 человек, в том числе и сами злоумышленники. Наталия Шагулина, не испугавшаяся преступников, позже была представлена к государственной награде.

Ранее также были озвучены размеры материальной помощи пострадавшим. Наталия Шагулина и один из учащихся, который был направлен на лечение глаза в Москву, получили по 500 тысяч рублей. Еще 400 тысяч направлены семье мальчика, который находился в реанимации. Семьям еще 7 школьников выделено по 200 тысяч рублей. В настоящее время все пострадавшие уже выписаны из медицинских учреждений.

Евгений Александров
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