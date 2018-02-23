08:17 23 февраля 2018 0

Пара лишилась бронзовых наград на Олимпиаде-2018 ФОТО: Александр Крушельницкий, «ВКонтакте»

Пойманный на допинге российский керлингист Александр Крушельницкий вернулся с Олимпиады в Петербург. Спортсмен не выглядел особо расстроенным, пишет Mash.

Крушельницкого в петербургском аэропорту встретили родные и близкие. Спортсмен улыбался. Впрочем, в Сети не верят в то, что атлет забыл про отобранную на Олимпиаде в Пхенчхане «бронзу»: «Люди могут скрывать боль под улыбкой», «он то знает, что он ее честно завоевал», «А чего ему грустить? Там вроде чистой воды подстава — вещества легко могли подсыпать в еду/воду. Тем более, какой дебил будет употреблять допинг во время Олимпиады? (пробы на начало Олимпиады были отрицательны)», «Ему плакать надо?», «Какой допинг в керлинге?», — пишут пользователи.

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте в Пхенчхане. Эта медаль стала первой наградой россиян в керлинге на Олимпийских играх, напоминают Nation News. Затем появилась информация о том, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил россиян медалей, уточняет RT. Как пишет телеканал 360, с формулировкой «за неспортивное поведение» спортсмены были дисквалифицированы. Атлеты передали медали в Международный олимпийский комитет (МОК) и покинули Олимпийскую деревню, поясняет «Федеральное агентство новостей».