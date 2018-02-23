{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 февраля 2018
22 февраля 2018
08:17  23 февраля 2018 0

Лишенный медали Крушельницкий вернулся в Петербург с радостью на лице. «Люди могут скрывать боль под улыбкой» ВИДЕО

Пара лишилась бронзовых наград на Олимпиаде-2018ФОТО: Александр Крушельницкий, «ВКонтакте»
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
все новости сюжета

Пойманный на допинге российский керлингист Александр Крушельницкий вернулся с Олимпиады в Петербург. Спортсмен не выглядел особо расстроенным, пишет Mash.

Крушельницкого в петербургском аэропорту встретили родные и близкие. Спортсмен улыбался. Впрочем, в Сети не верят в то, что атлет забыл про отобранную на Олимпиаде в Пхенчхане «бронзу»: «Люди могут скрывать боль под улыбкой», «он то знает, что он ее честно завоевал», «А чего ему грустить? Там вроде чистой воды подстава — вещества легко могли подсыпать в еду/воду. Тем более, какой дебил будет употреблять допинг во время Олимпиады? (пробы на начало Олимпиады были отрицательны)», «Ему плакать надо?», «Какой допинг в керлинге?», — пишут пользователи.

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте в Пхенчхане. Эта медаль стала первой наградой россиян в керлинге на Олимпийских играх, напоминают Nation News. Затем появилась информация о том, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил россиян медалей, уточняет RT. Как пишет телеканал 360, с формулировкой «за неспортивное поведение» спортсмены были дисквалифицированы. Атлеты передали медали в Международный олимпийский комитет (МОК) и покинули Олимпийскую деревню, поясняет «Федеральное агентство новостей».

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров