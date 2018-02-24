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Главные новости Челябинской области
14:40  24 февраля 2018 0

В Челябинске столкнулись два автобуса. Есть пострадавшие. ФОТО

При аварии несколько пассажиров получили травмыФото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске утром 24 февраля две маршрутки столкнулись на Комсомольском проспекте. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в результате аварии несколько пассажиров в микроавтобусах получили травмы.

По версии автоинспекторов, водитель автобуса «Форд Транзит» (маршрут №91) столкнулся с попутным автобусом «Хендай» (маршрут №56), когда тот ехал впереди. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят административное расследование.

«Вместе с тем полицейскими уже установлено, что водитель автобуса „Форд“ управлял транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. У второго участника ДТП — автомобиля „Хундай“ — внесены изменения в конструкцию, не согласованные с Госавтоинспекцией», — рассказали в пресс-службе главка.

Виктор Дорофеев
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