В Челябинске утром 24 февраля две маршрутки столкнулись на Комсомольском проспекте. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в результате аварии несколько пассажиров в микроавтобусах получили травмы.
По версии автоинспекторов, водитель автобуса «Форд Транзит» (маршрут №91) столкнулся с попутным автобусом «Хендай» (маршрут №56), когда тот ехал впереди. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят административное расследование.
«Вместе с тем полицейскими уже установлено, что водитель автобуса „Форд“ управлял транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. У второго участника ДТП — автомобиля „Хундай“ — внесены изменения в конструкцию, не согласованные с Госавтоинспекцией», — рассказали в пресс-службе главка.