{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 февраля 2018
24 февраля 2018
22:08  24 февраля 2018 5

Известный российский экономист сбил свою супругу, пытаясь припарковаться

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, скорая, скорая помощь, медицинская помощь, транспортное средство, 03
Пострадавшую госпитализировали с переломами ребер и голениФото: depositphotos.com © URA.RU

Гендиректор Агентства по страхованию вкладов, бывший заместитель председателя Центробанка Александр Турбанов стал виновником ДТП, в котором пострадал его супруга. Известный российский экономист, паркуясь на своем автомобиле BMW на Ленинском проспекте, случайно сбил жену.

Как пишет «Московский комсомолец», супруга Турбанова вышла из машины, чтобы помочь мужу припарковать возле аптеки, так как было темно. Но водитель перепутал педали, и машина наехала на женщину. С переломами ребер и голени женщину доставили в больницу.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров