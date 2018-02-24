Известный российский экономист сбил свою супругу, пытаясь припарковаться

22:08 24 февраля 2018 5

Пострадавшую госпитализировали с переломами ребер и голени Фото: depositphotos.com © URA.RU

Гендиректор Агентства по страхованию вкладов, бывший заместитель председателя Центробанка Александр Турбанов стал виновником ДТП, в котором пострадал его супруга. Известный российский экономист, паркуясь на своем автомобиле BMW на Ленинском проспекте, случайно сбил жену.

Как пишет «Московский комсомолец», супруга Турбанова вышла из машины, чтобы помочь мужу припарковать возле аптеки, так как было темно. Но водитель перепутал педали, и машина наехала на женщину. С переломами ребер и голени женщину доставили в больницу.