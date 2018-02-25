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25 февраля 2018
24 февраля 2018
01:13  25 февраля 2018 0

Познер сорвал эфир международного телеканала из-за призывов не признавать Путина президентом. ВИДЕО

Владимир Познер. Екатеринбург, познер владимир
Владимир Познер отказался участвовать в эфире и покинул студиюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российских журналист Владимир Познер прервал прямой эфир телеканала «Аль-Джазира» и покинул студию из-за обращения его коллеги Владимира Кара-Мурзы к Западу с просьбой не признавать легитимность предстоящих президентских выборов.

Как рассказал Познер на своем сайте, телеканал «вел за ним охоту» на протяжении нескольких месяцев. Темой передачи, в которой журналист, наконец, согласился принять участие, должна была стать Россия. Причем, по его условиям, беседа в студии не должна была вестись в формате дебатов, а стать в некотором смысле анализом того, что происходит в стране сегодня. Участниками передачи также стали Михаил Зыгарь, Евгения Альбац и Владимир Кара-Мурза.

«С самой первой минуты программы я понял, что „вляпался“: ведущий тут же напомнил зрителям о том, что в России скоро выборы, в которых принимает участие „кагебешник“ Путин, то есть тон был задан сразу же. Я должен был тут же встать и уйти. Ведущий спросил меня, считаю ли я Россию демократией, на что я ответил, что нет, не считаю, хотя есть некоторые демократические признаки», — написал Познер, добавив, что несколько позже слово предоставили Кара-Мурзе.

Тот выступил с довольно длинным монологом, смысл которого заключался в призыве к Западу не признавать легитимность выборов президента России и не поздравлять Владимира Путина с победой. «Тут-то я и сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел», добавил журналист.

Сергей Демин
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