Шесть человек пострадали в страшном ДТП на заснеженной трассе в Челябинской области

Водитель легковушки внезапно вылетел на встречку
На автодороге Кизильское — Бреды Челябинской области 25 февраля произошло ДТП с участием двух легковых машин «Лада Приора» и «Рено Логан». В аварии пострадали четверо детей, одному из них потребовалось амбулаторное лечение.
«В результате ДТП оба водителя госпитализированы. Полицейскими установлено, что водитель отечественного транспортного средства 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения Российской Федерации», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Не исключено, что ДТП случилось из-за неблагоприятных условий на дороге — в момент автокатастрофы шел снег.