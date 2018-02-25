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25 февраля 2018
20:57  25 февраля 2018 0

Экс-министр труда Ингушетии найден мертвым. Его жена и сын в реанимации

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Жену и маленького сына экс-министра увезли в больницуФото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший министр труда, занятости и социального развития Ингушетии Багауддин Маршани скончался в Магасе. Его смерть могла наступить от отравления угарным газом.

Тело экс-министра было найдено в его собственном доме сегодня днем, 25 февраля. Рядом с мужчиной были обнаружены супруга и 10-летний сын. Они были без сознания, сообщает «Интерфакс».

Признаков насильственной смерти на теле бывшего министра не найдено. «По предварительным данным, смерть экс-министра наступила от отравления угарным газом», — сказал собеседник агентства, добавив, что однако газовщики при обследовании утечки не обнаружили.

Жена и сын бывшего министра госпитализированы, они находятся в реанимации. СУ СК региона начал проверку произошедшего.

Феликс Сорокин
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