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Главные новости Челябинской области
13:25  26 февраля 2018 0

В Челябинске суровый охранник приковал посетителя наручниками к полу. ВИДЕО

Посетитель был пьян и ругался матомСкриншот видео telefakt.ru

В Сети появилось видео из продуктового магазина в Челябинском торговом центре, где мужчина пытается пройти через кассу, но охранник приковывает его наручниками к полу. Посетитель был пьян.

На видео с сайта telefakt.ru видно, как охранник преграждает путь мужчине у кассы. После перепалки охранник скручивает парня, прижимает его к полу и пристегивает наручниками. По словам очевидцев, мужчина находился в алкогольном опьянении и ругался матом. Он громко кричал, чтобы от него отстали, и все время повторял слово «забыл». В пресс-службе МВД Челябинска сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Пользователи соцсетей активно комментируют видео: «Правильно, мочить этих дебилов надо»; «Выпьют эликсира храбрости, и все — они непобедимые». Некоторые не разобрались: «За что [приковали наручниками], я так и не поняла».

Напомним, ранее челябинец обвинил охранников магазина «Пятерочка» в том, что они его избили, а потом забрали сотовый телефон и деньги. Потерпевший написал заявление в полицию на ЧОПовцев.

Ольга Кулакова
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