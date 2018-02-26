В Сети появилось видео из продуктового магазина в Челябинском торговом центре, где мужчина пытается пройти через кассу, но охранник приковывает его наручниками к полу. Посетитель был пьян.
На видео с сайта telefakt.ru видно, как охранник преграждает путь мужчине у кассы. После перепалки охранник скручивает парня, прижимает его к полу и пристегивает наручниками. По словам очевидцев, мужчина находился в алкогольном опьянении и ругался матом. Он громко кричал, чтобы от него отстали, и все время повторял слово «забыл». В пресс-службе МВД Челябинска сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Пользователи соцсетей активно комментируют видео: «Правильно, мочить этих дебилов надо»; «Выпьют эликсира храбрости, и все — они непобедимые». Некоторые не разобрались: «За что [приковали наручниками], я так и не поняла».
Напомним, ранее челябинец обвинил охранников магазина «Пятерочка» в том, что они его избили, а потом забрали сотовый телефон и деньги. Потерпевший написал заявление в полицию на ЧОПовцев.