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15:09  26 февраля 2018 8

В Кургане по требованию жителей построят детскую поликлинику

Выездное заседание Депутатов Курганской городской Думы. Курган, зима, курганская детская поликлиника, родители с детьми, больной ребенок
Существующие отделения не справляются с нагрузкойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Заозерном районе Кургана построят новую детскую поликлинику. Поводом для этого стало требование местных жителей — предложение о строительстве медучреждения появилось в середине декабря прошлого года на портале «Инициатива 45».

В обращении заявлялось, что для 17 тысяч детей, которые проживают в районе, недостаточно двух педиатрических отделений Курганской детской поликлиники в приспособленных для этого помещениях многоквартирных домов. Мощность отделений составляет всего 40 посещений в смену, в то время как потребность Заозерного — 900 посещений. Из-за этого курганцы, проживающие в районе, вынуждены ездить в другие отделения в городе, увеличивая нагрузку на врачей.

Инициатива набрала необходимое количество голосов, и редакция портала направила ее в департамент здравоохранения Курганской области. В ответном письме ведомства, подписанном заместителем директора Вячеславом Сунегиным, говорится о том, что потребность в новой детской поликлинике в Заозерном районе действительно существует, медучреждение построят. В январе 2018 года под эти цели выделили участок, находящийся в госсобственности, а в феврале в Минздрав РФ направлено предложение о включении поликлиники в федеральную инвестиционную программу на 2019 год. Как уточняет портал «Инциатива 45», готовить проектную документацию начнут уже в марте.

Вера Чернышева
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