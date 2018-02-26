15:35 26 февраля 2018 1

1 апреля на стадионе должен пройти первый тестовый матч Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сроки ввода в эксплуатацию Центрального стадиона в Екатеринбурге могут перенести во второй раз, рассказали «URA.RU» источники. Как ожидается, торжественную церемонию приурочат к приезду президента России Владимира Путина в столицу Урала.

Изначально арену должны были сдать в конце 2017 года, однако в декабре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, по которому сроки сдвинулись на 2018 год. В январе компания «Спорт-Инжиниринг», занимающаяся реконструкцией объекта, сообщила, что акт ввода в эксплуатацию стадиона будет подписан не позднее 1 марта. Эта процедура станет «финалом грандиозной эпопеи под названием „Строительство стадиона к ЧМ-2018“», — написали тогда представители компании в официальном паблике в Facebook.

До 1 марта осталось менее трех суток, однако стадион до сих пор не сдан в эксплуатацию. Хотя генподрядчик, «Синара-Девелопмент», еще в декабре сообщил, что закончил основные строительно-монтажные работы на объекте и получил соответствующее заключение от Ростехнадзора. В пресс-службе компании «Спорт-Инжиниринг» журналисту «URA.RU» не смогли оперативно ответить на вопрос о том, успеет ли предприятие за оставшееся время подписать акт. «Попробуем ответить на ваши вопросы завтра. Раньше не получится», — сказали в пресс-службе.

Осведомленные источники агентства сообщили, что ввод арены могут приурочить к визиту в Екатеринбург президента Владимира Путина. Тогда процедура будет перенесена ориентировочно на 6 марта. Собеседники «URA.RU» в свердловском правительстве согласились, что возможен такой ход событий.

1/4 В Сети 26 февраля были опубликованы фотографии обновленного стадиона Фото: «Синара-Девелопмент»

Инсайдеры заметили, что сейчас на стадионе проходит финальная проверка, от которой зависит, будет ли подписан акт. Однако один из крупных свердловских девелоперов сказал агентству, что, когда речь идет о таких крупных объектах, обычно ввод в эксплуатацию становится политическим решением.

«На практике момент подписания акта обычно размывается на два-три месяца, пока идут различные проверки. Обычно комиссии указывают на разные недоделки и строители ими занимаются. Но здесь очень сложный объект. Если скажут, что нужно 1 марта, значит, будет 1 марта, если назовут другую дату, то будет другая», — сказал собеседник агентства.

Напомним, Центральный стадион будет принимать матчи чемпионата мира по футболу — 2018. В июне здесь сыграют восемь сборных в матчах Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция. Уже 1 апреля в рамках чемпионата РФПЛ на арене пройдет тестовый матч местного «Урала» против казанского «Рубина».