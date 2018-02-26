Сроки ввода в эксплуатацию Центрального стадиона в Екатеринбурге могут перенести во второй раз, рассказали «URA.RU» источники. Как ожидается, торжественную церемонию приурочат к приезду президента России Владимира Путина в столицу Урала.
Изначально арену должны были сдать в конце 2017 года, однако в декабре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, по которому сроки сдвинулись на 2018 год. В январе компания «Спорт-Инжиниринг», занимающаяся реконструкцией объекта, сообщила, что акт ввода в эксплуатацию стадиона будет подписан не позднее 1 марта. Эта процедура станет «финалом грандиозной эпопеи под названием „Строительство стадиона к ЧМ-2018“», — написали тогда представители компании в официальном паблике в Facebook.
До 1 марта осталось менее трех суток, однако стадион до сих пор не сдан в эксплуатацию. Хотя генподрядчик, «Синара-Девелопмент», еще в декабре сообщил, что закончил основные строительно-монтажные работы на объекте и получил соответствующее заключение от Ростехнадзора. В пресс-службе компании «Спорт-Инжиниринг» журналисту «URA.RU» не смогли оперативно ответить на вопрос о том, успеет ли предприятие за оставшееся время подписать акт. «Попробуем ответить на ваши вопросы завтра. Раньше не получится», — сказали в пресс-службе.
Осведомленные источники агентства сообщили, что ввод арены могут приурочить к визиту в Екатеринбург президента Владимира Путина. Тогда процедура будет перенесена ориентировочно на 6 марта. Собеседники «URA.RU» в свердловском правительстве согласились, что возможен такой ход событий.
Инсайдеры заметили, что сейчас на стадионе проходит финальная проверка, от которой зависит, будет ли подписан акт. Однако один из крупных свердловских девелоперов сказал агентству, что, когда речь идет о таких крупных объектах, обычно ввод в эксплуатацию становится политическим решением.
«На практике момент подписания акта обычно размывается на два-три месяца, пока идут различные проверки. Обычно комиссии указывают на разные недоделки и строители ими занимаются. Но здесь очень сложный объект. Если скажут, что нужно 1 марта, значит, будет 1 марта, если назовут другую дату, то будет другая», — сказал собеседник агентства.
Напомним, Центральный стадион будет принимать матчи чемпионата мира по футболу — 2018. В июне здесь сыграют восемь сборных в матчах Египет — Уругвай, Франция — Перу, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция. Уже 1 апреля в рамках чемпионата РФПЛ на арене пройдет тестовый матч местного «Урала» против казанского «Рубина».